Латшым пациент мӧҥгыжӧ пӧртылын

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 17 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Тыге, пандемий тӱҥалме пагыт гыч тиде кече марте 633 черлым, ты шотыштак пеҥгыдемдыме коронавирусан 386 пациентым, эмлыме. Ты жапыштак 373 еҥ умбакыже эмлалтеш:

Йошкар-Оласе больницыште – 224 еҥ;

Йоча республиканский клинический больницыште – 13 икшыве;

Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 29 еҥ;

Козьмодемьянск межрайонный больницыште –24 еҥ;

Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 20 еҥ;

Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 44 еҥ;

Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 19 еҥ.

345 пациентлан «пневмоний» диагнозым шындыме, 100 еҥлан – «у коронавирус инфекцийым». 157 пациент неле состоянийыште, 209 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, шымытыным — «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Кандаш пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 153 черлылан кислород кӱлеш.

ВКонтакте социальный сетьысе «Коронавирус. Марий Эл Республикын оперштабше» сообществын 21 майысе данныйже почеш, регионыштына пытартыш суткаште у коронавирус инфекций дене черланыме эше 38 случайым регистрироватлыме, да тиде чот ынде 1360 еҥ марте шуын. Кандаш черле колен.

М.ИВАНОВА