УВЕР ЙОГЫН

Латшым пациент мӧҥгыжӧ пӧртылын

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 16 гана онченыт

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 17 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Тыге, пандемий тӱҥалме пагыт гыч тиде кече марте 633 черлым, ты шотыштак пеҥгыдемдыме коронавирусан 386 пациентым, эмлыме. Ты жапыштак 373 еҥ умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште – 224 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 13 икшыве;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 29 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште –24 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 20 еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 44 еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 19 еҥ.
345 пациентлан «пневмоний» диагнозым шындыме, 100 еҥлан – «у коронавирус инфекцийым». 157 пациент неле состоянийыште, 209 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, шымытыным — «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Кандаш пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 153 черлылан кислород кӱлеш.
ВКонтакте социальный сетьысе «Коронавирус. Марий Эл Республикын оперштабше» сообществын 21 майысе данныйже почеш, регионыштына пытартыш суткаште у коронавирус инфекций дене черланыме эше 38 случайым регистрироватлыме, да тиде чот ынде 1360 еҥ марте шуын. Кандаш черле колен.

М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

2018 ий – Волонтёрын идалыкше: Ик кӱкшытыштӧ, ик семын, иктӧр…

Маргарита Иванова

Республикысе онкологий диспансер «Российыште азам ыштен кертме сферыште онкологий черан ӱдырамаш-влаклан иктӧр консультант-влакын сетьыштым вияҥдымаш» проектыште участвоватла. Тудым Президент грант-влак фонд полшымо дене «Ӱдырамаш тазалык» поро кумыл программе илышыш пуртен. 

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УВЕР ЙОГЫН

Китайын рӱдӧ олаштыже тӱнямбал выставке-влак эртат

Editor

5-12 сентябрьыште Китайын рӱдӧ олаштыже – Пекиныште — «RoadShow» (Пекин — Гуанчжоу — Пекин), а 12-13 сентябрьыште «The 11th ChinaIncentiveBusinessTravel&MeetingExhibition (CIBTM 2018)»  тӱнямбал выставке-влак эртат. 

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УВЕР ЙОГЫН

«Шарнымаш сад» Марий Элыштат пеледалтшаш

admin

Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме шотышто министерстве «Шарнымаш сад» всероссийский акцийыш ушна.  Тений шошым Кугу Отечественный сарыште сеҥымылан 75 ий теммылан пӧлеклен, 75 гектар кумдыкышто 200 тӱжем наре пушеҥгым шындаш палемдыме. Акций «Сеҥымашын волонтёржо-влак» всероссийский мер толкын, Российын Пӱртӱс поянлык министерствыже  да Росслесхозын полшымышт дене эрта. Эл мучко чылаже 27 миллион […]

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