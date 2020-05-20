28 пациент мӧҥгыжӧ пӧртылын

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 28 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Тыге, пандемий тӱҥалме пагыт гыч тиде кече марте 616 черлым, ты шотыштак пеҥгыдемдыме коронавирусан 374 пациентым, эмлыме. Ты жапыштак 362 еҥ умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште – 217 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 13 икшыве;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 29 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште –23 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 18 еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 44 еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 18 еҥ.
362 черле кокла 337 пациентлан «пневмоний» диагнозым шындыме, 99 еҥлан – «у коронавирус инфекцийым». 154 пациент неле состоянийыште, 205 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат,кумытыным – «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Кандаш пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 166 черлылан кислород кӱлеш.
ВКонтакте социальный сетьысе «Коронавирус. Марий Эл Республикын оперштабше» сообществын 20 майысе данныйже почеш, регионыштына пытартыш суткаште у коронавирус инфекций дене черланыме эше 37 случайым регистрироватлыме, да тиде чот ынде 1322 еҥ марте шуын.
М.ИВАНОВА