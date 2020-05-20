УВЕР ЙОГЫН

28 пациент мӧҥгыжӧ пӧртылын

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 16 гана онченыт

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 28 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Тыге, пандемий тӱҥалме пагыт гыч тиде кече марте 616 черлым, ты шотыштак пеҥгыдемдыме коронавирусан 374 пациентым, эмлыме. Ты жапыштак 362 еҥ умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште – 217 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 13 икшыве;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 29 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште –23 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 18 еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 44 еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 18 еҥ.
362 черле кокла 337 пациентлан «пневмоний» диагнозым шындыме, 99 еҥлан – «у коронавирус инфекцийым». 154 пациент неле состоянийыште, 205 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат,кумытыным – «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Кандаш пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 166 черлылан кислород кӱлеш.
ВКонтакте социальный сетьысе «Коронавирус. Марий Эл Республикын оперштабше» сообществын 20 майысе данныйже почеш, регионыштына пытартыш суткаште у коронавирус инфекций дене черланыме эше 37 случайым регистрироватлыме, да тиде чот ынде 1322 еҥ марте шуын.

М.ИВАНОВА

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Ик гана пуалтше илышым молан локтылаш?

Любовь Камалетдинова

26 июнь – Наркоманий ваштареш кучедалме тӱнямбал кече Российыште наркотик дене эн шукын Москва ден Челябинск областьлаште да Хакасийыште пайдаланат. Тыгай иктешлымашыш «Айык Россий» федеральный проектын специалистше-влак шуыныт.   Шукыжак огыл гынат Республикнан тиде радамыш логалдымыжлан, ик велым, куаныман. Но, вес велым, чаманашат логалеш, Марий Элыштат ты шотышто сӱрет чылт сайжак манаш огеш лий. Республикысе […]

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Ола гыч – Чувашийыш

admin

Йошкар-Ола гыч – Чувашийыш Йошкар-Олаште «Звезды детства» йоча творчестве фестивальын региональный этапше эртен. Тушто Марий Эл Республикыште тӱҥ федеральный инспектор Александр Ситников лийын. Фестивальыште Ийготыш шудымо-влаклан Волжскысо социально-реабилитационный, «Журавушка» рӱдер-влакын, Савинысе йоча интернат-пӧртын, ача-аван полышышт деч посна кодшо да тулык икшыве-влаклан Лӱльпанысе да Волжскысо рӱдер-влакын, Октябрьскийысе школ-интернатын воспитанникышт-влак, чылаже 52 еҥ, «вокал», «куштымаш», «художественный мут» […]

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Илалше ковайлан – у ий пӧлекым

Маргарита Иванова

Адакат у ий деч ончычсо тургым тӱҥале. Вашке пайремжат толын шуэш. Йомакысе гай тиде кечын чудым йоча-влак веле огыл вучат. Родо-тукымым, лишыл да эсогыл палыдыме еҥ-влакым тӱткыш, пӧлек дене ӧрыктараш лиеш. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» тӱвыра да увер рӱдер» автономный коммерческий огыл организаций шкет илыше коча ден кова-шамычлан у ий пӧлекым погымо нерген увертара. У ий пӧлекым 1 […]

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий