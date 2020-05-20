28 пациент мӧҥгыжӧ пӧртылын

Адакат у ий деч ончычсо тургым тӱҥале. Вашке пайремжат толын шуэш. Йомакысе гай тиде кечын чудым йоча-влак веле огыл вучат. Родо-тукымым, лишыл да эсогыл палыдыме еҥ-влакым тӱткыш, пӧлек дене ӧрыктараш лиеш. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» тӱвыра да увер рӱдер» автономный коммерческий огыл организаций шкет илыше коча ден кова-шамычлан у ий пӧлекым погымо нерген увертара. У ий пӧлекым 1 […]