УВЕР ЙОГЫН

Пытартыш кум суткаште – эре витле деч шуко

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 20 гана онченыт

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 10 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Тыге, пандемий тӱҥалме пагыт гыч тиде кече марте 569 черлым, ты шотыштак пеҥгыдемдыме коронавирусан 361 пациентым, эмлыме. Ты жапыштак 342 еҥ умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште – 211 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 14 икшыве;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 22 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште –21 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 18 еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 36 еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 20 еҥ.
342 черле кокла 299 пациентлан «пневмоний» диагнозым шындыме, 97 еҥлан – «у коронавирус инфекцийым». 145 пациент неле состоянийыште, 192 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, визытыным – «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Куд пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 166 черлылан кислород кӱлеш.
ВКонтакте социальный сетьысе «Коронавирус. Марий Эл Республикын оперштабше» сообществын 18 майысе данныйже почеш, регионыштына пытартыш суткаште у коронавирус инфекций дене черланыме эше 51 случайым регистрироватлыме, да тиде чот ынде 1235 еҥ марте шуын.

М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН ЯЛОЗАНЛЫК

Шурным погымо тургым эркын ушна

Editor

Марий Элын Ялозанлык да продовольствий министерствыжын увертарымыж почеш, 26 сентябрьлан республикыште пырчан да отызан культурым чумыр 141 тӱжем утла гектар гыч 111,5 тӱжем гектарыштыже солымо, тышеч 111,1 тӱжем гектарыштыже шийме. Тидыже 79 процент лиеш. Ик гектарлан шотлымаште кокла шот дене 20 центнер дене лектеш (ӱмаште 18 центнер лийын). 

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УВЕР ЙОГЫН

Тӱткӧ лийза, ида ондалалт

Маргарита Иванова

6 ноябрьыште «Калтаса ӱжара» газет интернетысе официальный сайтышкыже тыгай уверым шынден: «…Мишкан районысо Метрялыште илыше кок еҥым «мыскара банк билет» дене пайдаланыше мошенник ондален. Чылажат тений 31 октябрьыште лийын. Ик пенсионер деке палыдыме пӧръеҥ пурен да кок агытанжым 800 теҥге дене ужалаш йодын. Суртоза тудын дене келшен. Ондалкалыше пӧръеҥ кок сурткайыклан 5 тӱжем теҥгеаш «кагаз […]

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водшор
УВЕР ЙОГЫН

Коло ийлан ик гана лиеш, маныт…

admin

Тений шошым Марий Элыште кугу вӱдшорым сӧрат. Тыгайже коло ийлан ик гана лийын кертеш, маныт. Тидын нерген Чувашийын Гидрометеорологий да йырым-йырысе средан мониторинг, Россий МЧС-ын «Антистихия» рӱдерже-влак увертарат. Тыге ойлаш негызшат уло: специалист-влакын шымлымышт почеш, тений лум шуко возын. Тиде амал денак шукерте огыл Йошкар-Ола воктенысе Семеновко территориальный управленийын вийже дене Якимово ял воктене йоген […]

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