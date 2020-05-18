Пытартыш кум суткаште – эре витле деч шуко

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 10 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Тыге, пандемий тӱҥалме пагыт гыч тиде кече марте 569 черлым, ты шотыштак пеҥгыдемдыме коронавирусан 361 пациентым, эмлыме. Ты жапыштак 342 еҥ умбакыже эмлалтеш:

Йошкар-Оласе больницыште – 211 еҥ;

Йоча республиканский клинический больницыште – 14 икшыве;

Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 22 еҥ;

Козьмодемьянск межрайонный больницыште –21 еҥ;

Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 18 еҥ;

Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 36 еҥ;

Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 20 еҥ.

342 черле кокла 299 пациентлан «пневмоний» диагнозым шындыме, 97 еҥлан – «у коронавирус инфекцийым». 145 пациент неле состоянийыште, 192 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, визытыным – «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Куд пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 166 черлылан кислород кӱлеш.

ВКонтакте социальный сетьысе «Коронавирус. Марий Эл Республикын оперштабше» сообществын 18 майысе данныйже почеш, регионыштына пытартыш суткаште у коронавирус инфекций дене черланыме эше 51 случайым регистрироватлыме, да тиде чот ынде 1235 еҥ марте шуын.

М.ИВАНОВА