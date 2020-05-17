УВЕР ЙОГЫН

Куд черлылан шӱлаш поснак неле

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 25 гана онченыт

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 11 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Тыгодымак 327 пациент умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште – 208 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 9 икшыве;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 21 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште –20 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште –14 еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 35 еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 20 еҥ.
327 черле кокла 149 пациент неле состоянийыште, 176 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, коктыным – «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Куд пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 146 черлылан кислород кӱлеш.

М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Ӱлыкӧ веле огыл, кӱшкат ончыза

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Йошкар-Оласе 5-ше №-ан поликлиникын, травмпунктын, увертарымыж почеш, февральыште кок пӧръеҥ пӧрт ӱмбачын волен вочшо лум йымак логалмылан вуйым шийын толын. Медик-влакын тергымышт деч вара рашемын: пӧръеҥ-влакын тазалыкыштлан кугу эҥгек лийын огыл, сандене когыньыштымат мӧҥгышкышт колтеныт. 

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УВЕР ЙОГЫН

Акций: Рак ваштареш…

Editor

Кодшо шуматкечын Республикысе онкологий диспансерыште Рак ваштареш кучедалме тӱнямбал кечылан пӧлеклалтше Почмо омса кече эртен. Специалист-шамыч 317 еҥым тергеныт. 

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УВЕР ЙОГЫН

Шапаш ситышын

admin

Кодшо ийын Марий Элыште у чодырам шындаш 594,1 килограмм нӧшмым ямдылыме. «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Республики Марий Эл» ФБУ-н филалжын «Марий чодыра нӧшмӧ станций» пӧлкажын увертарымыж почеш, тыгак тудын фондыштыжо тулеч ончычсо ийлаште ямдылыме 2357,7 килограмм нӧшмӧ аралалтеш. Улшо нӧшмыж дене Российын чыла кундемысе лесничествылаже пайдаланен кертыт. Тергымаш ончыктен: тений ямдылыме шапаш тӱҥ шотышто сай качестван, икымше да […]

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