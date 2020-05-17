Куд черлылан шӱлаш поснак неле

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 11 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Тыгодымак 327 пациент умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште – 208 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 9 икшыве;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 21 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште –20 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште –14 еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 35 еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 20 еҥ.
327 черле кокла 149 пациент неле состоянийыште, 176 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, коктыным – «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Куд пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 146 черлылан кислород кӱлеш.
М.ИВАНОВА