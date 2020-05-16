Шукын паремыныт, эшеат шукын черланеныт

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 28 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Тыгодымак 319 пациент умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште – 193 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 8 икшыве;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 21 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште –23 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 15 еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 36 еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 23 еҥ.
319 черле кокла 138 пациент неле состоянийыште, 175 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, кудытыным – «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Куд пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 137 черлылан кислород кӱлеш.
М.ИВАНОВА