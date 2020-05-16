УВЕР ЙОГЫН

Шукын паремыныт, эшеат шукын черланеныт

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 16 гана онченыт

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 28 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Тыгодымак 319 пациент умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште – 193 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 8 икшыве;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 21 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште –23 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 15 еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 36 еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 23 еҥ.
319 черле кокла 138 пациент неле состоянийыште, 175 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, кудытыным – «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Куд пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 137 черлылан кислород кӱлеш.

М.ИВАНОВА

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Шернур посёлкышто «Идалыкын туныктышыжо» пале лийын

Лидия Шабдарова

20-29 мартыште Шернур посёлкысо 1-ше №-ан школышто «Идалыкын туныктышыжо – 2018» республикысе конкурсын муниципальный этапше эртен. Тушто мастарлыкым шым туныктышо ончыктен. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Волжан-влакым кок монча вуча

Editor

Волжск олаште «Заря» микрорайонысо 2-шо №-ан да «Машиностроитель» микрорайонысо 3-шо №-ан монча-влак волжан-шамычым «мушкаш» ямде улыт. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Икымше лийын

admin

Марий Турек кыдалаш общеобразовательный школ пеленысе «Берендей» школ лесничестве Россий кӱкшытыштӧ эртаралтше заочный  смотрышто ойыртемалтын.   «Просветительский паша» номинацийыште сеҥышыш лектын. Тиде смотрым Федеральный чодыра озанлык агентстве кодшо ийын сентябрь гыч тӱҥалын декабрь марте эртарен.  Тушко чыла федеральный округ гыч 205 тыгай школ ушнен. С.НОСОВА

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий