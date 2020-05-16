УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл – кумшо верыште

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 15 гана онченыт

Марий Эл у коронавирус инфекцийын палынак шагал шарлымыж шотышто Юл кундем федеральный округышто кум регион коклашке логалын.
8-15 май пагытыште Марий Элыште COVID-19 дене черланымым рашемдыме случайын чотшо 28 процентлан кугемын. Коронавирус ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдерын каласкалымыж гыч, тиде – Юл кундем федеральный округышто 12-шо показатель. А арня ончыч тудын кушкын толмыжо 42 процентыш шуын ыле! Рашемденрак каласаш гын, эртыше шым кечыште коронавирус дене инфицироватлалтме 233 случайым регистриоватлыме, да тиде чот – тылеч ончычсо арня деч палынак шагал.
У коронавирус инфекций дене черланыме шуко случайым (62%) ончычсо семынак Самара областьыште регистрироватлат, кокымшо верыште – Саратов область (61%), кумшышто – Ульяновск область (59%). Икымше кок регионышто инфицироватлалтмым рашемдыме случайын чотшо ончычсо деч эркынрак кушкеш гын, Ульяновск областьыште тудо кудымшо гыч кумшо вер марте шуын да эсогыл Нижегородский областьым эртен каен.
Юл кундем федеральный округышто COVID-19 Удмуртийыште (18%), Мордовийыште (25%) да Марий Элыште (28%) эн эркын шарла.
Пандемий тӱҥалме жап гыч 15 май йотке Юл кундем федеральный округышто у коронавирус инфекций дене черланыме 22 127 случайым регистрироватлыме.

М.ИВАНОВА

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