Эн шуко черле — рӱдолаште

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 19 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Тыгодымак 310 пациент умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште – 184 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 7 икшыве;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 21 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште – 21 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 24 еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 32 еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 21 еҥ.
310 черле кокла гыч 289 пациент пневмоний деч эмлалтеш, 80 еҥ пеҥгыдемдыме у коронавирус инфекций дене орлана. Куд пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 155 черлылан кислород кӱлеш.
М.ИВАНОВА