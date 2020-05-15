Эн шуко черле — рӱдолаште

12 июньышто Чарла Кремльыште Республикысе курчак театр «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом?» кава йымалне спектакльым ончыкта. Тудо изирак-влакланат, кугурак-шамычланат ончаш келшен толеш. Постановкышто оҥай образ-влак улыт. Сценыште курчак-шамычат лийыт, артист-влакат маске але тудын деч посна лектыт. Спектакль мыскара ден оҥай муро-влаклан поян. А.Байкова.