УВЕР ЙОГЫН

Эн шуко черле — рӱдолаште

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 20 гана онченыт

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 19 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Тыгодымак 310 пациент умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште – 184 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 7 икшыве;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 21 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште – 21 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 24 еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 32 еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 21 еҥ.
310 черле кокла гыч 289 пациент пневмоний деч эмлалтеш, 80 еҥ пеҥгыдемдыме у коронавирус инфекций дене орлана. Куд пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 155 черлылан кислород кӱлеш.

М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элын главаже Марбумкомбинатыш миен-коштын

Любовь Камалетдинова

Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев паша дене Волжскыш миен, палдара Марий Эл Республик вуйлатышын организаций да аналитике виктемже. 

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УВЕР ЙОГЫН

Чарла Кремльыште — Жак да тудын тарзыже

admin

12 июньышто Чарла Кремльыште Республикысе курчак театр «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом?» кава йымалне спектакльым ончыкта. Тудо изирак-влакланат, кугурак-шамычланат ончаш келшен толеш. Постановкышто оҥай образ-влак улыт. Сценыште курчак-шамычат лийыт, артист-влакат  маске але тудын деч посна лектыт. Спектакль мыскара ден оҥай муро-влаклан поян.  А.Байкова.

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УВЕР ЙОГЫН

Ончер: Марий Эл – 63 эл коклаште

Editor

5-9 февральыште Москва оласе «Экспоцентр» рӱдӧ ончер кумдыкышто «Продэкспо-2018» кочкыш продукт, напитке да нуным ямдылаш кучылтмо сырьё ончер 25-ше гана эрта. 

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