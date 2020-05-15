Паша гыч шке кумылын каен

Марий Элын промышленность, экономический вияҥмаш да торговльо министрже Дмитрий Пугачев тиде должность гыч шке кумылын каен.
Тидын нерген указым регион вуйлатыше Александр Евстифеев 15 майыште подписатлен.
Ушештарена, Дмитрий Пугачевым республик вуйлатыше кум ий наре ончыч, 2017 ий 17 июльышто, эн ончычак промышленность, экономический вияҥмаш да торговльо министрын пашажым жаплан шуктышылан назначитлен, а икмыняр жап гыч министрлан шогалтыме нерген пунчалым луктын.
18 май гыч министрын пашажым жаплан Олег Валерьевич Сосков шукташ тӱҥалеш. Але марте тудо ончычсо промышленность, экономический вияҥмаш да торговльо министрын алмаштышыже лийын.
Л.КАМАЛЕТДИНОВА