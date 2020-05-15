УВЕР ЙОГЫН

Паша гыч шке кумылын каен

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 20 гана онченыт

Марий Элын промышленность, экономический вияҥмаш да торговльо министрже Дмитрий Пугачев тиде должность гыч шке кумылын каен.

Тидын нерген указым регион вуйлатыше Александр Евстифеев 15 майыште подписатлен.

Ушештарена, Дмитрий Пугачевым республик вуйлатыше кум ий наре ончыч, 2017 ий 17 июльышто, эн ончычак промышленность, экономический вияҥмаш да торговльо министрын пашажым жаплан шуктышылан назначитлен, а икмыняр жап гыч министрлан шогалтыме нерген пунчалым луктын.

18 май гыч министрын пашажым жаплан Олег Валерьевич Сосков шукташ тӱҥалеш. Але марте тудо ончычсо промышленность, экономический вияҥмаш да торговльо министрын алмаштышыже лийын.

Л.КАМАЛЕТДИНОВА

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УВЕР ЙОГЫН

Шыжын сылне семже

Editor

Кужэҥер районышто кажне ийын 4 ноябрьыште Калыкын чак чумыргымо да Марий автономийым ыштыме кече-влаклан пӧлеклалтше «Шыже сем» фестиваль эрта. 

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УВЕР ЙОГЫН

Кок пачаш куанле кече!

admin

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Путин с Евстифеевым
УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл Республикым вуйлатыше вашталтеш

Светлана Пехметова

2017 ий 6 апрельыште Россий президент В.Путин «Марий Эл Республикым Вуйлатышын полномочийжым жап шумо деч ончыч пытарыме нерген» Указеш кидпалыжым пыштен. Тидын нерген эн ончыч уверым http://www.kremlin.ru/ сайыште вераҥдыме ыле. Тушто ойлалтеш: «Марий Эл Республикым Вуйлатыше Л.И.Маркеловын жап шумо  деч ончыч полномочийжым пытарыме нерген йодмашыжлан кӧра да  «Россий Федерацийысе  субъект-влакын кугыжаныш кучем законодательный (представительный) ден […]

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