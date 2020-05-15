Паша гыч шке кумылын каен

1 сентябрь Волжский районысо Купсола школышто тунемше, нунын ача-авашт да туныктышо-влаклан ик эн куанле лийын – ты кечын тыште у школым почыныт. Тидын дене Марий вуйлатышын пашажым шуктышо Александр Евстифеев саламлен. — Ончычсо школ кужу жап пашам ыштен, ятыр шотан еҥым илыш корныш луктын. Таче ме у школым почына. Тудо тендан йӧратыме лиеш манын ӱшанем,- […]