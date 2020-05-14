Сернурский педтехникум – путёвка в жизнь

100-летию Республики Марий Эл

«Мустафа (Йыван Кырла). «Только одна гастроль известного киноартиста, исполнителя главной роли в нашумевшем звуковом фильме «Путевка в жизнь» — такие афиши запестрели у кинотеатров многих городов Советского Союза после ошеломляющего успеха вышедшей в 1931 году на экран картины в ответ на многочисленные просьбы

кинозрителей со всех концов страны на устройство отдельных его выступлений. За их организацию взялось Московское концертно-гастрольное бюро, согласовав сценарий с кинорежиссером Н. Экком и включая в репертуар концертно-эстрадные программы с участием и других артистов, в том числе марийского исполнителя на гуслях студента Московского музыкального училища П. С. Стекольщикова-Тойдемара. Гастроли, доходы от которых, как и от проката фильма, шли на строительство Челябинского тракторного завода, проходили везде с огромным успехом. После концертных номеров следовали вопросы из зала Йывану Кырле: наиболее частыми из них были: откуда родом, где учился, получив свою путевку в жизнь и киноискусство.

О себе он рассказывал коротко: родился в глухой марийской деревне Купсола, что в Марийской автономной области, после рабфака Казанского университета поступил в Московский государственный кинематографический техникум и, будучи его студентом, в течение двух лет снимался в кино. А вот на учебу в Казань, признавался своей запомнившейся по кино улыбкой Йыван Кырля, действительно, попал по путевке Сернурского канткома комсомола. Правда, не видать бы ему ее как своих ушей, не окажись он после окончания школы первой ступени в подготовительной группе местного педагогического техникума.

Начало этому учебному заведению, одному из первых в крае, положило открытие осенью 1918 года в Сернуре по постановлению состоявшего в июне того года в Казани Второго Всероссийского съезда мари учительской семинарии для подготовки учителей для марийских школ. На ее устройство Второй Вятский общегубернский съезд крестьянских, рабочих и солдатских депутатов решил ассигновать из губернской

казны 48 тыс. рублей.

Всего год назад о необходимости учреждения таких учебных заведений для марийского населения, их превращении в источник книжных знаний для молодежи, через которые «подрастающее поколение пройдет к общечеловеческой культуре» говорилось с мечтой на прошедшем в мае в Казани Первом объединенном съезде мелких народностей Поволжья и состоявшемся следом в июле в городе Бирске Уфимской губернии Перовом Всероссийском съезде мари. И вот Второй Всероссийский съезд народа мари, проходящий в стенах так много значащей для вышедшей в основном отсюда марийской интеллигенции бывшей Казанской инородческой учительской семинарии, на котором широкому обсуждению подверглись вопросы национального образования и культуры, принял постановление: «Принять самые энергичные меры к открытию с предстоящего учебного года учительской семинарии для мари в Сернуре Уржумского уезда Вятской губернии и избрать в качестве руководителя для организации этой семинарии М. И. Веткина».

Представляющий на съезде Уржумское уездное марийское учительство и национальное движение Михаил Иванович Веткин входил

в группу наиболее активных делегатов. Об этом свидетельствовало

и его избрание ими в состав секретариата. А организаторам съезда, прежде всего из Центрального союза мари, его не было нужды представлять: он был известен как один из руководителей Сернурского волостного союза мари и имеющий высшее педагогическое образование, что считалось среди марийцев большой редкостью.

Родившийся в 1885 году М. И. Веткин происходил из крестьянской семьи деревни Средняя Мушка Сернурской волости. После окончания местного двухклассного училища, поработав в школе грамоты в родной деревне, решил стать учителем, поступив учиться в Казанскую инородческую учительскую семинарию, но завершить учебу в ней ему не дали: в 1907 году его исключили отсюда за участие в нелегальном студенческом кружке. М. Веткин одним из первых вошел в организовавшийся двумя годами раньше земляческий кружок «Озан мари» («Казанскиие марийцы») во главе с П. П. Глезденевым и В. М. Васильевым, занявшийся выпуском первых марийских календарей. Он учился вместе с основоположником марийской литературы С. Г. Григорьевым-Чавайном, который вывел его впоследствии под именем Михаила Веткана в своем романе «Элнет».

Устроившись после высылки из Казани в Большекоклалиское начальное училище родной волости, М. И. Веткин помогал в распространении марийских календарей среди местных земских учителей-марийцев. Лишь через три года ему удалось заняться продолжением учебы и стать своекоштным студентом Казанского учительского института. За год его окончания, в 1912 году, на сессию Уржумского уездного земства с подачи радетелей народного просвещения П. П. Глезденева и Ф. Г. Егорова был впервые вынесен вопрос о «необходимости открытия в уезде учительской семинарии, желательно в селе Сернуре» для подготовки учителей для земских и народных школ. Но реализации проекта помешала начатая Германией война, а потом последовали революционные события. На состоявшемся в Сернуре 21 января 1918 года уездном съезде мари ему пришлось напомнить собравшимся о повисшем в воздухе вопросе об учреждении здесь учительской семинарии и даже «протащить» решение о ее открытии к началу следующего учебного года. И вот теперь уже всемарийский съезд предложил взяться за дело самому М. И. Веткину, завоевавшему своей работой в земских школах заслуженный авторитет не только у уржумского, но и всего

марийского учительства.

Готовность помочь ему была выражена еще во время работы съезда. Первыми это высказали вошедшие в комиссию по народному образованию делегаты от Вятской губернии: руководители национальных подотделов губернского и уездного отделов народного образования П. П. Глезденев и Г. Н. Агачев, учителя И. Е. Романов, А. Ф. Конаков, В. Т. Соколов, Н. З. Исаев, Н. А. Козлов.

Прибыв в Сернур с поручением съезда, интеллигентный и располагающий к себе М. И. Веткин быстро нашел понимание и поддержку местных властей в устройстве здесь семинарии, в которой намечалась подготовка национальных учительских кадров в губернском масштабе, включая Уржумский, Яранский, Мамадышский уезды. Все, с кем имел беседу по этому поводу М. И. Веткин, осознавали важность намеченного дела. Потому было решено уступить под семинарию здание двухклассной школы, переселив ее в другое место, двухэтажный дом торговца Д. И. Милютина. Нашелся дом под общежитие учащихся: оно разместилось в бывшей квартире священника Ф. Г. Егорова из причта местной церкви. А тут к делу подключился недавно назначенный руководителем Центрального отдела мари при Народном комиссариате по делам национальностей в Москве Н. А. Алексеев, сам учитель по профессии, закончивший Бирскую учительскую семинарию в Уфимской губернии. Он обнадежил М. И. Веткина своей поддержкой в обеспечении учебного процесса наглядными пособиями и учебной литературой. В приобретении необходимого инвентаря для обучения учащихся земледельческому труду большую помощь оказал исполняющий обязанности участкового агронома В. М. Мосолов, взявшийся вести занятия по основам агрономических знаний.

В начале октября заведующий центральным отделом мари Н. А. Алексеев отчитался перед Наркомнацем, что «для народа мари в селе Сернуре Уржумского уезда открыты постоянные педагогические курсы с двухгодичным сроком обучения», причем «в подготовительный класс курсов принимаются лица с образованием не ниже высших начальных училищ, в первый класс — учителя и учительницы, прослужившие

на должности учителя не менее 2-х лет, но не получившие специального образования, окончившие курсы второклассной школы, миссионерские курсы и т. п.».

А в создаваемый национальный подотдел отдела народного образования Уржумского уездного исполкома от него поступило указание: «Отдел мари предлагает составить смету на содержание курсов и программу занятий на них и перепроводить таковые через губернский отдел народного образования в Народный комиссариат по просвещению».

Поспешила сообщить об открывшихся в Сернуре педкурсах и начавшаяся издаваться в Казани с октября марийская газета «Йошкар кече» («Красный день»): «Бурно помогают народу учительские курсы, созданные в селе Сернур Уржумского уезда. Короче говоря, марийцы просыпаются». Не замедлила написать об этом и уездная печать.

«С мешочком за плечами, в лаптях, я отправилась учиться в Сернур, — вспоминала ту пору одна из первых учащихся Сернурских педагогических курсов первого набора Е. Е. Сидоркина. — На этих педкурсах учились будущие марийские поэты — Шабдаров Иосиф Архипович, Куклин Петр Ермолаевич, Шубин Сергей Кузьмич; языковеды — Ямбаршев Иван Леонтьевич, Камышев Роман Стпеанович, а также будущие видные общественные деятели — Андреев Петр Ильич, Сапаев Никита Никифорович, Романов Григорий Дмитриевич, Матвеев Александр Васильевич и многие другие».

Весной 1919 года в новоявленных Сернурских педкурсах побывали назначенный на должность инспектора подотдела просвещения мари отдела просвещения национальных меньшинств при Наркомпросе В. К. Королев и приступивший к работе инструктором по школам национальных меньшинств губернского отдела народного образования И. С. Ключников-Палантай. Первого заботило создание в Сернуре районного отдела просвещения населения марийских волостей Уржумского, Малмыжского и части Яранского уездов. Второго волновала организация курсов по музыкальному образованию для учителей марийских школ, намечавшаяся с В. М. Васильевым фольклорная экспедиция по этим местам, включая Сернурскую волость.

А потом на педкурсах принимали гостей из уездного центра: сюда с концертной программой приехала группа самодеятельных артистов уржумской революционной молодежи. В их составе был сын переехавшего в Уржум бывшего сернурского участкового агронома А. А. Заболотского Николай. Вместе с товарищем по преобразованному в единую трудовую школу второй ступени бывшему реальному училищу Михаилом Касьяновым они читали стихи.

К этому времени объявились свои таланты и на Сернурских педагогических курсах. В начавшемся здесь выпускаться рукописном журнале «Эр мут» («Утреннее слово») заявили о себе как начинающие поэты Осып (Иосиф) Шабдаров, Петр Куклин, Сергей Шубин, Иван Андиганов. Именно в нем был помещен первый стих О. Шабдарова «Пожалт, марий!» («Проснись, мариец!»):

Мой народ, народ мой спящий,

Ты когда же сбросишь сон?

Ты когда же настоящим

Счастьем будешь озарен?

Просыпайся, над тобою

Занимается заря.

Солнце светлою судьбою

Скоро глянет на тебя.

(Перевод А. Спиридонова)

А потом он начал печататься в газетах «Йошкар кече» («Красный день») и «Марий коммунист» («Марийский коммунист»). «Я начал учиться, активно участвовать в общественной работе, стал писать стихи, пьесы на марийском языке. Работал главным образом по линии культурно-просветительной — ставил спектакли, концерты. Я обычно бывал и режиссером, и актером, и драматургом. С 1919 года начал участвовать в молодой еще тогда марийской печати — печатал свои стишки, статейки и т. д.», — напишет он потом в своей автобиографии, став известным писателем Шабдаром Осыпом, выбрав этот псевдоним себе уже в те годы.

Как ни далеки были Уржум и Сернур от столиц и губернского центра, и здесь явственно ощущались все возрастающие проявления нового. На глазах происходила ломка старых порядков и обновление жизни. Свою лепту в это вносили теперь учащиеся и преподаватели педкурсов, затеявшие культпоходы по деревням с выступлениями с устной газетой, включаясь в борьбу по ликвидации неграмотности населения, ставшей одной из первоочередных задач новой власти. Там родилось стихотворение-обращение к марийскому населению И. Шабдарова «Тунемза!» («Учитесь!»). Преподаватели активно вовлекались в общественную жизнь, участвуя в различных собраниях и съездах. В феврале педкурсы делегировали своих представителей на состоявший в Малмыже Первый съезд национальностей Вятской губернии, а в сентябре — уже такой же уездный съезд. На повестку дня в них ставился вопрос об автономии марийского народа, проживающего в основном в Вятской, Казанской и Нижегородской губерниях и разбросанного в административном отношении. На новые веяния в работе Сернурских педкурсов откликнулась московская газета «Жизнь национальностей». К этому времени здесь обучались около восьмидесяти учащихся, в дополнение открывался пункт при Кугенерской школе, в шести верстах от Сернура.

В январе 1920 года сами преподаватели педкурсов сели за парты: им читал лекции и провел несколько практических занятий по новым методикам обучения учащихся организатор марийских и удмурстких подготовительных курсов при преобразованной из учительского Вятском педагогическом институте П. П. Глезденев, уже в феврале представлявший их и учительство Уржумского уезда на совещании активных работников мари в Казани, положившем начало работы по организации автономии народа. На Сернурских педкурсах, поближе к родителям в Конгануре, захотела поработать учительницей географии его молодая жена Татьяна Петровна. Заведующий учебной частью Иван Ефимович Романов с радостью пошел навстречу ее пожеланию. Вместе с заведующим педкурсами М. И. Веткиным они поставили целью сформировать из преподавателей сплоченный коллектив единомышленников, и это им удавалось. В него влились ведущие занятия по марийскому языку и литературе Иван Яковлевич Бурдаков, русскому языку и литературе — Василий Васильевич Полковников, предметники Александра Ивановна Буркова, Александра Тихоновна Иванова, Калерия Алексеевна Пономарева, Эдуард Петрович Бутенас, Павел Иванович Кропотов, Петр Андрианович Соловьев, а также преподаватель графики и рисования П. С. Кушелев, выпускник Строгановского художественно-промышленного училища в Москве. Заметное оживление в жизни педкурсов произошло с приходом преподавателя естествознания и химии А. Ф. Конакова. И. Е. Романов знал его, уроженца деревни Купсола Кукнурской волости, еще по учебе в Кукарской учительской семинарии. Он успел приобрести известность в кругах складывающейся марийской интеллигенции как автор первых марийских газет «Война увер» («Военные вести»), «Ӱжара» («Заря»), «Йошкар салтак» («Красный воин») и «Марий коммунист» («Марийский коммунист»), один из первых преподавателей учрежденной осенью 1917 года в Царевококшайске учительской семинарии, преобразованной при новой власти в педагогические курсы, активист марийских секций при Вятском губернском и Уржумском уездном исполкомах.

Первым делом он решил здесь организовать хор и драмкружок

по примеру Краснококшайских педагогических курсов, где они появились с легкой руки преподавателя музыки И. С. Ключникова-Палантая

и не без участия самого А. Ф. Конакова. Будучи с композитором на короткой ноге, конечно же, он мог рассчитывать на его помощь советом

и делом, особенно в репертуаре, касающемся новых марийских песен. Потому А. Ф. Конакову не составило большого труда достать ноты гармонизированной им мелодии национальной песни-гимна «Кынелза, шогалза» («Призыв к свету») на слова Т. Е. Ефремова-Уньжинского. С его разучивания и начался наспех сколоченный им хор учащихся Сернурских педагогических курсов.

Для постановки драмкружком была выбрана пьеса другого коллеги А. Ф. Конакова по Краснококшайским педкурсам преподавателя рисования Максима Токмурзина «Эртыше» («Минувшее»). Но его обуревало желание увидеть спектакли и по написанным им самим драмам, прежде всего уже изданным в Казани отдельной книгой «Поран» («Буран») и «Тулык ӱдыр» («Сиротка»).

Больше всего сил ему пришлось вложить по поручению успевшего проработать год в Елеевской школе первой ступени инспектора подотдела просвещения мари отдела просвещения национальных меньшинств при Наркомпросе В. К. Королева в разработку нового советского марийского праздника, призванного встать в один ряд с Днем международной солидарности трудящихся 1 Мая и годовщиной Октябрьской революции. В марийских секциях отделов национальностей Вятского губисполкома и Уржумского уездного исполкома предлагалось заменить им все еще почитаемый народом, но отвлекающий от новой жизни религиозный Семык. После долгих раздумий и дебатов А. Ф. Конаков и В. К. Королев предложили на состоявшемся 27 февраля 1920 года в городе Малмыже II Вятском губернском съезде национальностей назвать его Йошкар пеледыш пайрем ‘Праздник красного цветка’ по цвету революционного знамени. II Вятский губернский съезд национальностей, принявшем постановление о повсеместном его проведении, но с оговоркой: опробовать это сначала силами учителей и учащихся Сернурских педкурсов. А. Ф. Конакова назначили ответственным за организацию и проведение праздника, намеченного на 27 мая.

По подсчетам А. Ф. Конакова, всего в празднике приняли участие около двух тысяч человек. Специально к нему он приурочил открытие на педкурсах организованного им музея-выставки старины. Участники драматического кружка под его руководством поставили спектакль по пьесе Максима Токмурзина «Эртыше» («Минувшее»). Завершилось мероприятие поэтическим вечером с чтением стихотворений начинающих поэтов-учащихся педкурсов.

Информация о проведенном в Сернуре празднике нашла отражение в газете «Марий илыш». Вскоре она превратилась в пропагандиста

и других дел учебного заведения. Она обрела здесь новых авторов в лице участников литературного кружка, затеявших по предложению

А. Ф. Конакова второй рукописный журнал «Немда лук» («Уголок Немды») для прозаических сочинений и фольклорных материалов. Так

в газете появились большая подборка стихотворений Осыпа Шабдарова, отдельные стихи Сергея Шубина и Петра Куклина.

На отмечаемую 7 ноября на Сернурских педкурсах очередную годовщину Окятбрьской революции газета «Марий илыш» пришла уже с облетевшей их новостью: по декрету Центрального исполнительного комитета Совета народных комиссаров от 4 ноября 1920 года образовывается автономная область марийского народа.

В день официального завершения образования Марийской автономной области 1 марта 1921 года на Сернурских педкурсах, как и повсеместно в крае, прошел митинг, посвященный этому событию.

Взволнованный происшедшим, О. Шабдаров написал стихотворение «Марий кундем почмылан» («Открытию Марийской автномной области»).

Конечно же, вряд ли он осознавал, что сумел выразить в поэтической форме овладевшие тогда всеми марийцами чувства и мысли, и через пять лет на его слова композитор И. С. Ключников-Палантай напишет хоровую песню «Йывырте» («Радуйся»), зазвучавшую из тысяч уст как национальный гимн и своеобразный знак времени. Осень 1921 года для Сернурских педкурсов началась с реорганизации в педтехникум

и вступления в борьбу с надвинувшимся на область, как и на все

Поволжье, голодом. В центре и на местах спешно создавались комиссии помощи голодающим — помголы.

С первых же дней нового учебного года учащиеся и преподаватели включились в проводящиеся в кантоне, как и во всей области, Недели помощи голодающим. Они учавствовали в сборе у населения серебряных и золотых вещей и украшений для покупки на них хлеба, конфискации церковной утвари, организации пунктов общественного питания.

Реорганизованный Сернурский педтехникум включил два подготовительных и три основных курса, опытно-показательную школу, а также учебное хозяйство с 42 десятинами земли, садом, огородами и пасекой, два общежития. Затевалось устройство естественно-физического кабинета, библиотеки, физкультурной площадки.

С зимних каникул в техникуме возобновились культпоходы по деревням и селам округи. Сразу две бригады культармейцев из учащихся были направлены во главе с преподавателями выступать перед населением с концертами, спектаклями и устными газетами. Они оказывали посильную помощь в организации в них изб-читален «лудмо порт», газетных столов и чтецких кружков. В педтехникуме открылись курсы ликвидаторов, направляющихся на борьбу с неграмотностью населения, вводилось преподавание библиотековедения для подготовки библиотекарей и заведующих изб-читален.

Первый учебный год для педтехникума выдался нелегким. От голода умерли несколько учащихся и преподавателей, а часть обучавшихся была вынуждена бросить учебу. Но самой большой потерей стала болезнь и смерть в самом расцвете своих творческих сил любимца коллектива А. Ф. Конакова. Это случилось 17 мая 1922 года в деревне Токтамыж, где в местной школе первой ступени учительствовала его жена Мария Елиферьевна. Похороны при большом стечении народа состоялись через три дня в Сернуре. Один из их участников, тогда учащийся педтехникума Павел Игнатьевич Суворов вспоминал: «Помню был ясный теплый майский день. Было около четырех часов полудня, когда траурное шествие медленно приблизилось от деревни Левнино к нашей Низовке. За околицу деревни много людей вышло встречать траурную процессию, которая на плечах несла покойного от самого Токтамыжа. По всей восьмикилометровой дороге до могилы в церковной ограде, сменяя друг друга, гроб с телом Александра Федоровича несли педтехникумовцы, преподаватели. Затем состоялся траурный митинг, на нем с большой речью выступил Михаил Иванович Веткин».

Летом педтехникум посетил совершавший фольклорную экспедицию по уезду В. М. Васильев, один из руководителей только что созданного областного Академцентра по изучению быта, культуры, языка, народного творчества марийского народа.

Урожай хлебов в 1922 году в кантоне выдался хороший. Его удалось своевременно убрать, после чего комиссии по борьбе с голодом были ликвидированы, заменив их комиссиями по борьбе с последствиями голода. Порадовало урожаем и находящееся в введении Н. И. Распопина подсобное хозяйство педтехникума, где каждый учащийся проходил двенадцатидневную отработку. Все выращенное в нем пошло в столовую учебного заведения. Здесь с осени стали кормить педтехникумовцев ежедневным горячим обедом.

По новому статусу Сернурскому педтехникуму одновременно с подготовкой школьных работников ставилась задача превращения его в один

из культурных центров края по проведению в «интересах трудящихся» «среди населения мероприятий по внешкольному, профессиональному образованию и дошкольному воспитанию». Ему вменялось обязанность объединить в кантоне «всех культурных работников просвещения», распространять передовой опыт преподавания предметов среди учителей школ первой ступени, способствовать распространению знаний, особенно сельскохозяйственных, среди населения.

Для Осыпа Шабдарова этот учебный год в педтехникуме начался

с неприятного инцидента в кантонной организции ВКП(б), куда он вступил кандидатом в 1920 году. Как участвовавшего в деятельности боровшейся с дезертирством и бандитизмом местной части особого назначения его решили отозвать из техникума для работы в кантонной милиции. Его желание завершить в нем образование в расчет не бралось, и тогда он был вынужден написать заявление о выходе из рядов ВКП(б). Понимание он нашел тогда у немногих, в том числе у заведующего педтехникума М. И. Веткина. Он уже с первых курсов подметил в нем огромную тягу к знаниям, настоящие литературные и музыкальные способности, и теперь пророчил ему большое будущее в преподавательской и литературной деятельности. Действительно, Осып Шабдаров по праву ходил в числе первых по успеваемости среди учащихся учебного заведения, принимал активное участие во всех проводящихся в нем мероприятиях, много печатался в марийских газетах, выступал автором десятков стихотворений и пьес. Без преувеличения можно было сказать, что молодой литератор явился преемником А. Ф. Конакова в выпуске рукописных журналов и работе драмкружка, где были поставлены и написанные им пьесы, в том числе «Йыпше теме» («Возмездие»), «Энгеклан тонгак» («Наперекор беде»), «Илыш йыжын» («Корень жизни»). Вокруг И. Шабдарова группировались все другие педтехникумовские литераторы, к которым прибавились Семен Казанцев, Петр Агачев, Ефим Шубин, Павел Ягодаров, Михаил Иванов, Зинаида Каткова, Иван Ямбаршев, а также Степан Свинцов, пишущий на марийском русский парень из деревни Шоркинер.

В серьезную силу, заставившую с собой считаться, превратилась в педтехникуме за два года после своей деятельности ячейка Российского коммунистического союза молодежи, или просто комсомола, возглавляемая Марией Пигалиной, Сергеем Шубиным и Т. Гуляевой. Она вербовала в свои ряды наиболее активных и успевающих учащихся. Первой в нее вступила Елена Сидоркина. Комсомольцев не было нужды агитировать на участие в общественных мероприятиях, они с энтузиазмом бралась за любое поручение. Они сами записывались в агитбригаду, шли в избы-читальни с устными и живыми газетами, брали на учет неграмотных, читали им книги и газеты, писали за них письма; становились селькорами газет, книгоношами, «живогазетчиками», читчиками и подчитчиками. Читчики читали на собраниях вслух газеты и книги, потом беседовали о прочитанном, а подчитчики занимались в избах-читальнях с отдельными неграмотными, читая им шепотом, дабы не мешать грамотным посетителям. Некоторые из них отличались особой доверчивостью подчитчикам в выборе ими книг и слепой верой в прочитанное.

Президиум Марийского облисполкома своим постановлением 11 мая 1923 года обязал местные власти провести повсеместно Йошкар пеледыш пайрем как «народный революционный день трудящихся Марийской автономной области», установив его празднование в «первый день народного праздника «Семык», объявляемый нерабочим. М. И. Веткин решил доверить его организацию в педтехникуме комсомольским активистам. И не ошибся: праздник прошел на высоком подъеме, ответственно, с вошедшим в традицию культпоходом к населению. Последний раз вместе с педтехникумом вышли на него выпускники, гордые от того, что были одним из его зачинателей, среди них Иосиф Шабдаров, Роман Камышев, Иван Адыганов, Петр Куклин, Семен Казанцев, Петр Агачев, Степан Свинцов, Сергей Шубин. Многие из них, как И. Шабдаров, получивший назначение преподавателем языка и литературы в Куженерскую школу второй ступени, пошли в учителя. Статус учителя в то время в народе был необычайно высок, он пользовался у марийцев особым уважением и почетом, ведь с ним связывалось их пробуждение и приобщение к культуре. Именно о таком звании и такой работе мечтали тогда многие юноши и девушки, одержимые идеей помощи родному народу в просвещении и образовании.

А в конце лета состоялся новый набор учащихся в Сернурский педтехникум. Среди принятых в одну группу подготовительного отделения, приравненную к группам школ второй ступени, оказался закончивший Марисолинскую школу первой ступени Кирилл Иванов, будущий поэт и киноактер Йыван Кырля. Позже первые занятия здесь ему вспомнятся в стихотворении «Лум толшаш» («Скоро снег»):

Вприпрыжку

Из школы

Гурьбою веселой

Бегут ребятишки, смеясь.

Шумит над оврагом

Лесок полуголый,

Листву свою

Сбросивший в грязь.

(Перевод П. Железнова)

Именно в такую пору в педтехникум из Краснококшайска пришла обрадовавшая всех весть: его заведующий М. И. Веткин одним из первых

в области решением Мароблисполкома от 12 октября 1923 года удостоен почетного звания Героя труда с вручением ему приветственного адреса за работу на благо трудового народа. Сам он воспринял это как высокое признание работы всего коллектива, прежде всего пришедших сюда

с полученным в Казани университетским образованием П. И. Кропотова, М. К. Мухина, и Г. Л. Мухина, затем коллег Т. П. Глезденеву, И. Я. Бурдакова, А. И. Буркову, Е. С. Бухвалову, Р. Т. Байкова, К. И. Распопину, В. И. Софронова, А. Я. Сауль, К. А. Пономареву, С. А. Глушкова и, конечно же, И. Е. Романова, своего главного помощника и единомышленника.

А в конце января 1924 года педтехникум взбудоражило известие

из Москвы: умер вождь пролетариата и основатель СССР В. И. Ульянов-Ленин. Пережитые Йываном Кырлей тогда чувства выльются через пять лет в его стихотворение «Ленин»:

Холод!Холод!

Стиснешь зубы,

И примерзнет

К зубу зуб.

Тяжкий день —

И все не любо:

Солнца блеск,

И тот не люб.

В стынь такую

Умер Ленин,

Сердце стихло

Навсегда:

Над Россией

Плыли тени,

Меркла

Яркая звезда.

(Перевод С. Поделкова)

Учащиеся и преподаватели педтехникума искренне скорбили вместе со страной о смерти человека, с чьим именем связывалась новая власть, давшая марийцам автономию и равноправие с другими народами, возможность учиться на родном языке, иметь свою историю и культуру. Неслучайно ряд учащихся попросился потом в комсомол, названный вскоре ленинским. Так сделал одногруппник Кирилла Иванова будущий поэт Михаил Иванов-Батрак.

Педтехникумовцем Кириллу Иванову довелось быть недолго: осенью 1924 года учебное заведение в связи с финансовыми трудностями было закрыто и его учащиеся переведены для продолжения учебы

в Краснококшайск.

«В октябре 1924 года Сернурский техникум был закрыт, состав слушателей перевели в Краснококшайский техникум. 2 ноября 1924 года мы вышли в путь пешком, погода была скверная, холодный осенний ветер, дождь, грязь. Шли группами, очень уставали. Только к вечеру четвертого добрались до села Семеновка, где и заночевали. Утром 5 ноября в приподнятом настроении были в Краснококшайске, где сернурцев приветстовал директор педтехникума Л. Я. Мендияров», — рассказывал потом П. И. Суворов, член землячества из бывших учащихся закрывшегося Сернурского педтехникума. В него вошли И. Актанаев, М. Агачев, А. Иванов, М. Иванов (Батрак), Т. Веткин, В. Гусев, А. Исаев, Е. Казанцева, М. Кленов, А. Сепеев, З. Яковлева, И. Ямбулатов, отличавшиеся сплоченностью и активностью в учебе и общественной работе.

Бывшего заведующего Сернурским педтехникумом М. И. Веткина перевели на работу в областной отдел народного образования.

С большим сожалением воспринял закрытие Сернурского педтехникума И. Е. Романов, учившийся в то время в Академии коммунистического воспитания в Москве. Не согласный с таким решением, он поднял вопрос о восстановлении получившего известность в марийском мире учебного заведения на Втором съезде марийских учителей, созванном здесь 23–27 января 1925 года, и по его предложению было принято специальное постановление, чтобы вновь «открыть педтехникум в Сернуре». Но оно осталось на бумаге.

Кирилл Иванов остался для продолжения учебы в Сернуре. Он пошел в организованную взамен педтехникуму школу-семилетку, где проучился еще полтора года. Здесь его приняли в комсомол. Заприметив в Кирилле Иванове активного комсомольца и успевающего ученика, руководители Сернурской кантонной организации РЛКСМ вручили ему по окончании им преобразованной из семилетки школы второй ступени путевку для продолжения учебы в марийское отделение госрабфака Казанского университета.

К. Иванов уже год проучился в Казани, когда в Краснококшайске вышла книга одного из первых марийских краеведов М. Н. Янтемира «Описание Маробласти. Сернурский кантон», в которой впервые была сделана попытка осмыслить значение Сернурского педтехникума не просто как одного из первых средних учебных заведений края, но и много сделавшего для культурного просвещения народа, становления национальной школы и образования, развития марийской культуры, формирования новой интеллигенции.

«Педтехникум в свое время сыграл большую роль в общественной жизни и в деле просвещения населения, — отмечал он. — Ставил целью подготовить культурных работников-мари и вести научную работу — создать учебную литературу и пр. Действительно, им велась широко внешкольная просветительская работа среди гущи населения всего уезда (марийские концерты и спектакли, собирались образцы народного творчества и пр.)».

М. Н. Янтемир ставил учебному заведению в заслугу устройство в округе первых марийских спектаклей и концертов, пропаганду национальных песен, начало проведения в крае праздника Йошкар пэлэдыш пайрэм, разработанного А. Ф. Конаковым совместно с В. К. Королевым и превратившегося в «народный праздник нового, революционного быта», «введение марязыка в обиход» в местных школ и советских учреждений и даже «выдвижение работников мари» на руководящие должности. Он отмечал, что педтехникуму, благодаря своим культпоходам в народ, удалось вызвать среди молодежи «сильный подъем и стремление к учению», и наплыв желающих поступить сюда учиться «был громадный».

Закрывшееся учебное заведение в Сернуре успело закончить свыше 120 будущих учителей. Часть его питомцев продолжила учебу в высших учебных заведениях и рабфаках при них в Казани и Москве. Только в Казани оказались девять бывших сернурских педтехникумовцев, включая Йывана Кырлю.

Он, пожалуй, был первым, кто понял, что самыми главными уроками в Сернурском педтехникуме были уроки человечности, товарищества и дружбы. Йыван Кырля был несказанно рад, прознав о восстановлении Сернурского педтехникума в 1929 году и назначении его директором Н. Н. Сапаева, закончившего Восточный педагогический институт в Казани. Произошло это на волне перехода страны на всеобщее начальное образование, и в Марийской автономной области резко возросла потребность в учителях, особенно знающих марийский язык. К тому же Наркомпросом РСФСР было принято решение о форсированной подготовке национальных педагогических кадров.

Особо обрадовал такой поворот в отношении не действовавшего

в течение шести лет педтехникума считавших его по праву своим детищем М. И. Веткина и И. Е. Романова. Они с готовностью протянули коллегам воссозданного учебного заведения руку помощи от открывшегося в 1931 году Марийского агропедагогического института: первый — как заведующий политехнического отделения, а второй — директор вуза.

Хорошую помощь педтехникуму была оказана участниками проходившего с 10 декабря 1931 года по 1 февраля 1932 года под лозунгами повышения грамотности трудящихся и ликвидации отсталости в культурном строительстве культпохода Нижегородского края в помощь

Марийской автономной области, куда она тогда входила.

Уже через год работы при Сернурском педтехникуме организовались краткосрочные курсы для учителей. Благо, теперь объявления

о них давались через начавшую издаваться почти одновременно с его открытием кантонную газету «Коммунар». «С 1 января 1932 года при Сернурском педтехникуме открываются четырехмесячные учительские курсы, — сообщалось в ней уже в одном из первых ее номеров. —

На курсы принимаются закончившие 6–7 группы школ, школ колхозной молодежи, а также закончившие школы первой ступени общественные работники из Сернурского, Мари-Турекского, Торъяльского, Оршанского кантонов. По поводу поступления обращаться в кантонный отдел народного образования. Питание на курсах-бесплатное. Спальным бельем обучающихся обеспечиваются сами. Заведующий техникумом Агачев».

Учащиеся и преподаватели педтехникума включались в работу культурно-просветительских учреждений, становились активными участниками проводимых ими конкурсов, фестивалей и смотров художественной самодеятельности и народного творчества. Все это находило отражение теперь в газете «Коммунар», среди сотрудников и авторов которой оказались немало бывших и новых педтехникумовцев. Именно через журналистов узнали здесь об успехах в кино земляка Йывана Кырли. Нашлись те, кто его помнили, виделись с ним во время приездов в каникулы. А в январе 1931 года оркестр учащихся педтехникума помог в устройстве похорон брата киноартиста.

В 1935 году педтехникум преобразовали в педучилище. А на следующий год, в июне, в свой приезд на пятнадцатилетие Марийской авнономной области, в нем побывал Йыван Кырля. Его встречали директор И. С. Лихачев и руководитель оркестра Э. А. Гаккельберг. Конечно они не подозревали, что им уготована одна судьба: надуманное обвинение в буржуазном национализме и контрреволюционной деятельности, арест и скорый суд особой тройки НКВД. Йыван Кырля уже находился под арестом, когда 9 июня в педучилище состоялась собрание коллектива

с участием служащих и трудящихся ставшего с 1932 года районным центром Сернура по итогам прошедшей в Йошкар-Оле XVI областной партийной конференции и отстранении И. П. Петрова от «обязанности председателя исполкома Марийской АССР» в связи с обвинениями в «активной поддержке контрреволюционных буржуазных националистов».

«В педучилище орудовал враг народа Казанцев, который сейчас арестован. Коллектив педучилища этого врага не видел», — заявил секретарь Сернурского райкома ВКП(б) Я. И. Абрамов. В его выступлении это учебное заведение вместе со средней школой было названо рассадником буржуазного национализма в районе. Председатель месткома

и преподаватель училища Онучин и Ведерников поспешили согласиться с районным партийным руководителем, дополнив что «буржуазный националист Казанцев» «проводил явную контрреволюционную работу, заставляя учащихся склонять вульгарные слова, отрицал построение социализма в одной стране».

Директор средней школы Н. А. Куликов разоблачал своих «врагов народа»: «Они выступали за то, что нужно организовать чисто марийскую группу учащихся и оставить в средней школе только марийских преподавателей. Буржуазный националист Иванов имел ряд контрреволюционных книг».

Это была настоящая травля местной национальной интеллигенции. Под огнем организованной критики оказались те, кого в учительской среде и народе относили к гордости района, кто не жалел сил для марийского возрождения и просвещения. С ними теперь призывали беспощадно расправляться как с врагами народа. А вскоре по надуманному обвинению в участии в контрреволюционной деятельности постановлением особой тройки при НКВД Марийской АССР бывшие директор

и преподаватель марийского языка Сернурского педучилища И. С. Лихачев и Ф. К. Казанцев были приговорены к расстрелу, а завуч В. В. Федоров и преподаватель Э. А. Гаккельберг — к десяти годам исправительно-трудовых лагерей.

Репрессии подвергся также составляющий гордость учебного заведения со времени его основания целый ряд питомцев, в том числе одним из первых в области награжденный орденом «Знак Почета» П. И. Андреев, писатель Шабдар Осып, получившие известность

в учительской среде Г. Л. Мухин и Г. Д. Романов, И. Л. Ямбаршев, И. С. Камышев, Г. Н. Петров, В. И. Нагорских, директор Сернурского лесхоза И. И. Адиганов. Приговорили к расстрелу М. И. Веткина, к десяти годам исправительно-трудовых лагерей — И. Е. Романова и Йывана Кырлю.

Неудивительно, что среди награжденных Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1939 году орденами и медалями свыше трехста учителей Марийской АССР не нашлось преподавателей Сернурского педучилища, еще недавно считавшегося одним из лучших в Поволжье и неоднократно выходившего в победители социалистических соревнований. Правда, это уже мало беспокоило сменившего на посту директора репрессированного И. С. Лихачева И. А. Ведерникова, переведенного в том году в Йошкар-Олу лектором Марийского обкома ВКП(б). Здесь ему, крестьянскому сыну из деревни Верх-Бусыгино из-под Параньги, закончившему Мари-Биляморскую сельскохозяйственную школу и Вятский педагогический институт, была уготована стремительная карьера: директора парткурсов, заместителя Председателя Совнаркома Марийской АССР и редактора газеты «Марийская правда». Отсюда в 1946 году он напросится в Москву, станет заместителем главного редактора газеты «Известия», одним из авторов Большой Советской энциклопедии, доктором исторических наук и профессором педагогического института.

После отъезда И. А. Ведерникова из Сернура директором педучилища назначили И. А. Топорова. Вместе с преподавателями Б. Н. Митюровым, А. В. Эмановым, М. А. Веткиным, Н. А. Семеновым, Н. А. Степановым, Я. М. Андреевым, И. С. Расторгуевым ему пришлось немало потрудиться, чтобы коллектив опомнился от поисков врагов в своих рядах и сосредоточился на непосредственной работе по подготовке учительских кадров. Но в конце осени 1941 года в учебное заведение пришло распоряжение из Йошкар-Олы: «На основании приказа № 419 Народного комиссариата Просвещения Марийской АССР Сернуское педагогическое училище лиуквидируется. Претензии организаций и частных лиц по расчетам принимаются до 10 декабря 1941 года».

Разъяснять причину случившегося не было необходимости: уже более пяти месяцев шла Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. И десятки бывших учащихся и выпускников учебного заведения уже сражались в рядах Красной Армии.

К окончанию войны работа педучилища возобновилась, и оно с энтузиазмом принялось готовить учителей в условиях введения с 1 сентября 1949 года в стране всеобщего обязательного семилетнего образования. А через четыре года, несколько месяцев спустя после смерти И. В. Сталина, в конце июня у его коллектива появилась возможность отметить 35-летний юбилей со дня основания учебного заведения. Районная газета «Коммунар» откликнулась на это событие 9 июля осторожной заметкой А. Конышева «Вечер встречи выпускников педучилища»: «Сернурское педучилище недавно отметило славную годовщину 35-летия со дня своего существования. В честь этого состоялся вечер встречи учащихся с бывшими выпускниками педучилища.

С докладом «Об истории Сернурского педучилища» выступила старейший преподаватель Т. В. Сомина. Всего из стен педучилища вышли со званием учителя начальной школы более 1500 человек. Только в нынешнем году получили дипломы 48 студентов. Выпускники этого учебного заведения теперь работают не только на территории Марийской республики, но и в других областях нашей обширной Родины. Многие из них стали научными, руководящими партийно-советскими работниками».

Никто не подозревал, что за тихим юбилеем последует новое закрытие педучилища. С. Н. Семенову суждено было стать последним его директором, а Т. В. Соминой — последним секретарем парторганизации. Не завершивших в нем учебу учащихся перевели в другие педучилища республики.

Славу уже не существующего Сернурского педучилища приумножили получившие здесь дипломы об его окончании и ставшие потом заслуженными деятелями науки республики Д. Е. Казанцев, Е. Н. Мустаев, А. С. Патрушев, Г. А. Сепеев и С. Я. Черных, заслуженным учителем школ республики П. П. Луков, ректором Марийского педагогического института К. А. Александров, заместителем министра просвещения Марийской АССР И. Ф. Соколов, кандидатами наук Е. Е. Мамаев, К. Т. Тимофеев и Л. И. Шабалин, а также одним из первых дикторов Марийского телевидения С. П. Смирнов и известным детским писателем М. С. Емельянов.

С того памятного 1953 года у выпускников Сернурского педучилища вошло в обыкновение встречаться в июне в Сернуре. В назначенный день они собираются вместе, чтобы вспомнить былые годы учебы и своих педагогов, пройтись по знакомым местам юности и, конечно же, постоять у двухэтажного старинного здания, где некогда располагалось их славное учебное заведение. Здесь теперь Сернурский районный музейно-выставочный комплекс имени А. Ф. Конакова, главный хранитель его истории. А напротив него, через знакомую им речку, виднеется одна из сохранившихся построек некогда известных сернурских торговцев Милютиных. Принадлежащий к этому роду выбившийся из государственных крестьян Василий Федорович Милютин составил в 1860 году для ученого комитета Русского географического общества «Действительное описание жизни черемис, проживающих в Уржумском округе Вятской губернии».

«Образованность между черемисами весьма в худом и жалком положении, — писал он в нем о марийцах родной Сернурской волости. — Из них образовываются только те, которые довольно хорошо выучатся русской грамоте и женившиеся на русской девке».

Ему казалось, что народ сей равнодушен к учению и даже не способен к обучению.

Но жизнь отвергла эти суждения. Именно в селе Сернуре, где он некогда состоял волостным писарем, суждено было появиться учебному заведению, зажегшему светоч знаний для марийского народа и своей деятельностью способствовавшему его культурному возрождению. Остается только сожалеть о том, каким коротким был его век и скольким пытливым юным умам могли быть выданы здесь путевки в профессию, науку и большую жизнь.

Руслан БУШКОВ,

кандидат исторических наук