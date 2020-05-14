ОБРАЗОВАНИЙ

«Уэш шкемым тергаш шонем»

admin Comment(0) Материалым 7 гана онченыт

Марий кугыжаныш университетын йот йылме факультетын студенткыже Ирина Лежнина 2019-2020 тунемме ийыште «Мый – профессионал» всероссийский олимпиадын кумшо сезоныштыжо сеҥышыш лектын.

Моштымашым да шинчымашым ӱдыр «Бакалавриат» категорийыш пурышо «Педагогический образований (тӱҥ)»  направленийыште ончыктен.

«Тыгай олимпиадыште шкемым икымше гана тергенам. Мыйын направлений дене очный этапыште кок конкурс лийын. Иктыже Нижний Новгородышто эртен, тушто волонтёр-влаклан интерактивный занятийым эртаренам. Кокымшыжо – Москошто, пытартыш этапыште мый кейс дене пашам ыштымым ончыктенам, тыгак тургыжланыше ача-ава-шамыч (нунын рольыштым профессионал актёр-влак модыныт) дене беседым эртараш кӱлын. Сеҥыше-влакын радамышкышт лектынам, но медалист лияш икмыняр балл ситен огыл. Сандене шушаш ийын уэш шкемым тергаш шонем, но вес направлений дене», – каласен Ирина.

Г.КОЖЕВНИКОВА

Фотом Марий кугыжаныш университетын сайтше гыч налме

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Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ

Урокшо юзо тӱняш пурта

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Шернур район Кукнур школын труд ден технологий кабинетышкыже пурымо годым шинчалан пу гыч пӱчкеден лукмо, кагаз гыч, руаш гыч ыштыме тӱрлӧ оҥай арвер-влак шинчалан вигак пернат. Кажне пашаште ала-могай порылык ден юзо вий шижалтеш. Тунамак иктаж ӱзгарым ышташ шкемынат кумылем лекте. Тыгай моторлыкым шочыкташ полшышо туныктышо дене лишкырак палыме лияш кӱлеш манын шоналтышым.  Тудыжо тыштак […]

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ОБРАЗОВАНИЙ

 «Ынде кок шочмо йылмем уло»

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Тачысе лаштыкнан унаже – Курыкмарий кундемын ӱдыржӧ Ирина Салтыкова. — МарГУ-што тунемат, слётлашке коштат, кундемыштет ик эн чолга еҥ улат. Чыла вере шукташ жапым да вийым кушто муат? — Самырык годым чыла вере шукташ тыршыман, шкем чыла вере тергыман, жапымат муман. Тидлан лач ончылгоч шонкалыман, шкешотан планым ыштыман, тунам чыла вере шукташ лиеш. Марий самырык […]

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ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Ача-авам ушен  

Лидия Шабдарова

12 октябрьыште «Шолшо точко – Йошкар-Ола» коворкинг-рӱдерыште ача-ава-влакын республикысе погынымашышт эртен. Тудым Марий Элын образований да науко министрже Н.Адамова, Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже О.Цветкова вӱденыт. Тыгай шотан погынымаш регионыштына икымше гана лийын. Видеоконфереций кыл полшымо дене йодышым  залыште шинчыше ача-ава гына огыл, районлаште улшо-шамычат пуэн кертыныт. Наталья Адамова Марий Элыште образованийын вияҥме ончыкылыкшо да кызыт […]

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