Марий кугыжаныш университетын йот йылме факультетын студенткыже Ирина Лежнина 2019-2020 тунемме ийыште «Мый – профессионал» всероссийский олимпиадын кумшо сезоныштыжо сеҥышыш лектын.
Моштымашым да шинчымашым ӱдыр «Бакалавриат» категорийыш пурышо «Педагогический образований (тӱҥ)» направленийыште ончыктен.
«Тыгай олимпиадыште шкемым икымше гана тергенам. Мыйын направлений дене очный этапыште кок конкурс лийын. Иктыже Нижний Новгородышто эртен, тушто волонтёр-влаклан интерактивный занятийым эртаренам. Кокымшыжо – Москошто, пытартыш этапыште мый кейс дене пашам ыштымым ончыктенам, тыгак тургыжланыше ача-ава-шамыч (нунын рольыштым профессионал актёр-влак модыныт) дене беседым эртараш кӱлын. Сеҥыше-влакын радамышкышт лектынам, но медалист лияш икмыняр балл ситен огыл. Сандене шушаш ийын уэш шкемым тергаш шонем, но вес направлений дене», – каласен Ирина.
Г.КОЖЕВНИКОВА
Фотом Марий кугыжаныш университетын сайтше гыч налме