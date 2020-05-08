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Жители Марий Эл могут увидеть онлайн-премьеру фильма «Герои. Закаленные северной широтой»

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8 мая 2020 г.                                                                                           

8 мая, в преддверии Дня Победы, жители  Марий Эл могут увидеть онлайн-премьеру документального фильма Леонида Млечина «Герои. Закаленные северной широтой» с участием актёра Павла Новикова и актрисы Натальи Варлей. 

Также зрители смогут пообщаться с представителями съемочной группы, каждый из которых находится сейчас на самоизоляции. Начало онлайн-трансляции в 19 часов на портале культура.рф и в социальной сети «Одноклассники». 

Фильм «Герои. Закаленные северной широтой» посвящен летчику Борису Сафонову, разведчику Алексею Ершову и артиллеристу Ивану Лоскутову, которые в годы войны сражались за Кольский полуостров. 

Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества. Режиссер картины Сергей Ефремов.

Отметим, что 9 мая показ фильма стартует во всех ведущих онлайн-кинотеатрах страны. Зрители также смогут увидеть еще один фильм Леонида Млечина «На Подвиг Отчизна зовет», который приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

 

Ссылки на трансляцию

https://www.culture.ru/live/9184/geroi-zakalennye-severnoi-shirotoi

https://ok.ru/live/1360080150239

Ссылка на  трейлер

https://youtu.be/9WCyE-MWTcY

Постер «Герои. Закаленные северной широтой»

https://vk.cc/atObhf

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