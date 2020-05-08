Жители Марий Эл могут увидеть онлайн-премьеру фильма «Герои. Закаленные северной широтой»

8 мая 2020 г.
8 мая, в преддверии Дня Победы, жители Марий Эл могут увидеть онлайн-премьеру документального фильма Леонида Млечина «Герои. Закаленные северной широтой» с участием актёра Павла Новикова и актрисы Натальи Варлей.
Также зрители смогут пообщаться с представителями съемочной группы, каждый из которых находится сейчас на самоизоляции. Начало онлайн-трансляции в 19 часов на портале культура.рф и в социальной сети «Одноклассники».
Фильм «Герои. Закаленные северной широтой» посвящен летчику Борису Сафонову, разведчику Алексею Ершову и артиллеристу Ивану Лоскутову, которые в годы войны сражались за Кольский полуостров.
Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества. Режиссер картины Сергей Ефремов.
Отметим, что 9 мая показ фильма стартует во всех ведущих онлайн-кинотеатрах страны. Зрители также смогут увидеть еще один фильм Леонида Млечина «На Подвиг Отчизна зовет», который приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ссылки на трансляцию
https://www.culture.ru/live/9184/geroi-zakalennye-severnoi-shirotoi
https://ok.ru/live/1360080150239
Ссылка на трейлер
Постер «Герои. Закаленные северной широтой»