Проектше дене ойыртемалтын

Республикысе калык усталык да тӱвыра ден каныме научно-методический рӱдер пелен чумырымо «Онар» калык куштымаш йоча ансамбль 7-8, 9-11 ияш-влакын группылашке ешартыш наборым эртара да 5-6 ияш-влакын у группыштым чумыра.