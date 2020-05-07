Проектше дене ойыртемалтын

Социальный шымлымаш-влакын эксперт институтышт у коронавирус инфекций шарлыме ваштареш шогымо шотышто регионласе мере-шамычын 4-5 майысе мониторингыштышт Марий Элымат палемден.
«Тазалыкым аралыме системын пашажым вияҥдыме мере-влак» разделын шымше пунктыштыжо Марий кугыжаныш университетын пневмонийым рашемдаш полшышо цифровой медицине шотышто проектшым моло регионлан пример семын ончыктен. Тиде проект рентген снимкылаште ситыдымашым мумашке да черым жапыштыже диагностироватлымашке виктаралтын.
М.ИВАНОВА