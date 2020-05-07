УВЕР ЙОГЫН

Проектше дене ойыртемалтын

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 17 гана онченыт

Социальный шымлымаш-влакын эксперт институтышт у коронавирус инфекций шарлыме ваштареш шогымо шотышто регионласе мере-шамычын 4-5 майысе мониторингыштышт Марий Элымат палемден.
«Тазалыкым аралыме системын пашажым вияҥдыме мере-влак» разделын шымше пунктыштыжо Марий кугыжаныш университетын пневмонийым рашемдаш полшышо цифровой медицине шотышто проектшым моло регионлан пример семын ончыктен. Тиде проект рентген снимкылаште ситыдымашым мумашке да черым жапыштыже диагностироватлымашке виктаралтын.

М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Шуко диплом дене пӧртылыныт

Алевтина Байкова

27-30 мартыште Тольяттиште «Волга-Юнпресс-2019» фестиваль эртен.  Тушко Российын 37 регионжо гыч 250 утла участник ушнен. Йошкар-Олан чапшым «ЗУМ» йоча киностудий (М.Киселёв, М.Долгоруков, И.Еропов, Е.Мамаева, Д.Кандаков, А.Мельникова, А.Старикова) арален. Тиде студийыш кызытат усталык шӱлышан да журналистикылан шӱман йоча-влакым вучат. Студийыш коштшо-влакын мутышт почеш, фестиваль жапыште нунылан тӱрлӧ мероприятий, экскурсий эртен. Ӱдыр-рвезе-шамыч телевӱдышылан кастингым эртыме нерген пален […]

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УВЕР ЙОГЫН

Яндар вўдшӧ йогалеш

admin

Тений 1 июнь гыч 30 сентябрь марте регион-влак кокласе «Пўртўсым аралыме ушем» мер организаций изи эҥерла, ер ден пўяла серлам эрыктыме шотышто «Российын вўдшӧ» общероссийский акцийым эртара. Тудлан тўҥалтышым РФ-ын Пўртўс поянлык да экологий министерствыже ыштен. Эртыше ийыште акцийыш Российын 76 регионжо гыч ик миллион утла еҥ ушнен. нуно 5057 вўд йогымо да  аралыме верым […]

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УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Олаште «Онар» калык куштымаш йоча ансамбльыш участник-влакым чумырат

Любовь Камалетдинова

Республикысе калык усталык да тӱвыра ден каныме научно-методический рӱдер пелен чумырымо «Онар» калык куштымаш йоча ансамбль 7-8, 9-11 ияш-влакын группылашке ешартыш наборым эртара да 5-6 ияш-влакын у группыштым чумыра. 

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