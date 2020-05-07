УВЕР ЙОГЫН

Кӧ окса, кӧ кочкыш, кӧ моло дене…

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 15 гана онченыт

У коронавирус инфекций ваштареш шогымо пагытыште Марий Элын Социальный вияҥмаш министерствыже регионысо предприятий ден организаций-шамыч деке социальный аралымаш тӧнеж-влаклан полышым йодын лектын.
Тыге, «Импульс» ден «Росагро» ООО-влак йоча стационар организацийлашке 35 тӱжем теҥгем колтеныт. Курыкмарий сурткайык фабрике самоизоляцийыште улшо тӧнеж-шамычлан кочкыш продукт дене полшен. «Семёновский» племзавод Шоя-Кузнецово интернат-пӧртын пашаеҥже-влаклан шӧр продукцийым намиен пуэн. Илалше-влакын пӧртлаштышт «Кувавайын шондыкшо» социальный проектым илышыш пуртышо «Интеллектуал» автономный коммерческий огыл организаций социальный тӧнеж-шамычлан шуко гана пайдаланаш лийме 300 маскым, дезинфицироватлыме средствым пуэн. Россий ӱдырамаш-влакын регионысо ушемышт Марий Элын Йӱдым лийме пӧртышкыжӧ (Йошкар-Ола) ешартыш кочкышым ситара.

М.ИВАНОВА

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Карайыште – у мемориал

Маргарита Иванова

Волжский районысо Памар – Сотнур кугорно дене кудалме годым Карай школ ваштареш верланыше йоҥгыдо кумдыкышто торашке волгалтше у мемориал (снимкыште), очыни, кажнын шинчажлан перна. Тудым Кугу Отечественный сарыште вуйым пыштыше-влакым шарныме лӱмеш ял калык, тӱҥ шотышто самырык-влак, шке кӱшеш гаяк шогалтеныт. Тиде кундемысе калык тӱрлӧ социальный сеть дене кумдан пайдалана. Мутлан, туныктышо-влак WhatsApp системыште шке […]

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

«Мемнан сеҥымаш кечына»

Алевтина Байкова

25 апрельыште Юл кундем федерал округышто Кугу Отечественный сарыште сеҥымылан 75 ий темме лӱмеш кугу акций тӱҥалын. «Мемнан сеҥымаш кечына» акций Россий президентын Юл кундем федерал округысо полномочный представительжын аппаратшын темлымыж почеш эртаралтеш. Муро марафон регионыштына илыше-влакым ик калык коллективыш чумыра. Регион-участник-влак ик эн кумдан палыме «День Победы» мурым мурат да эстафетым икте-весылан пуат. Ты […]

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Каяш тӧчымыж годым кученыт

Editor

Россий ФСБ-н Марий Элысе управленийжын пашаеҥже-влак республикыштына илыше ик пӧръеҥын тӱнямбал террористический организацийын Российыште чарыме радамышкыже  ушнаш тӧчымыжым лугыч ыштеныт. 

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий