Кӧ окса, кӧ кочкыш, кӧ моло дене…

У коронавирус инфекций ваштареш шогымо пагытыште Марий Элын Социальный вияҥмаш министерствыже регионысо предприятий ден организаций-шамыч деке социальный аралымаш тӧнеж-влаклан полышым йодын лектын.
Тыге, «Импульс» ден «Росагро» ООО-влак йоча стационар организацийлашке 35 тӱжем теҥгем колтеныт. Курыкмарий сурткайык фабрике самоизоляцийыште улшо тӧнеж-шамычлан кочкыш продукт дене полшен. «Семёновский» племзавод Шоя-Кузнецово интернат-пӧртын пашаеҥже-влаклан шӧр продукцийым намиен пуэн. Илалше-влакын пӧртлаштышт «Кувавайын шондыкшо» социальный проектым илышыш пуртышо «Интеллектуал» автономный коммерческий огыл организаций социальный тӧнеж-шамычлан шуко гана пайдаланаш лийме 300 маскым, дезинфицироватлыме средствым пуэн. Россий ӱдырамаш-влакын регионысо ушемышт Марий Элын Йӱдым лийме пӧртышкыжӧ (Йошкар-Ола) ешартыш кочкышым ситара.
М.ИВАНОВА