Въезд в Нижегородскую область ограничен.

1 мая

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции власти республики просят жителей Марий Эл воздержаться от поездок в Нижегородскую область, на территории которой установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Сообщается, что до въезда на территорию данного субъекта необходимо зарегистрироваться на портале «nn-card.ru» (QR-код для перехода на портал) и разместить заявку на въезд. Въезжающим на территорию Нижегородской области гражданам предлагается подписать Уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции на срок 14 дней.

На пунктах въездного контроля проверяют наличие регистрации в Нижегородской области или оформленного служебного «пропуска», который оформляется только действующей на территории Нижегородской области организацией через портал «nn-card.ru» и должен быть доступен в личном кабинете лица, въезжающего по служебной необходимости. Выборочно проверяют даже грузовой и следующий транзитом транспорт.

Отсутствие необходимых подтверждающих документов при въезде, отказ подчиниться требованиям уполномоченных должностных лиц может привести к изоляции на l4 дней в платных охраняемых обсерваторах и (или) к привлечению к административной ответственности по статье 20.6 КоАП РФ.

Организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл