Шым стационарыште эмлат

«Стопкоронавирус.рф» сайтын 27 апрельысе данныйже почеш, Марий Элыште коронавирус дене авалталтме эше 31 у случайым регистрироватлыме. Тыге, республикыштына COVID-2019 дене чылаже 462 еҥын черланымыжым пеҥгыдемдыме.

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, регионысо шым инфекционный стационарыште коронавирус дене черланымым пеҥгыдемдыме диагнозан да инфекций дене авалталтын кертыныт манын шонымо 247 пациентым эмлат. Ты чот гыч 209 черле пневмоний дене орлана, 110 пациент – у коронавирус инфекций дене, 44 еҥ неле состоянийыште, 186 черлын тазалыкшым «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, 17 пациентыным – «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Кум пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 83 черлылан кислород кӱлеш.

27 апрель эрдене Йошкар-Оласе больницын инфекционный да пужен профилироватлыме терапевтический отделенийлаштыже 149 еҥ эмлалтын, Йоча республиканский клинический больницыште – 16 икшыве, Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 16 пациент, Козьмодемьянск межрайонный больницыште – 15 черле, Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 11 еҥ, Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 27 пациент, Медведево районысо рӱдӧ больницын коронавирусан пациент-шамычлан хирургический да акушерско-гинекологический профилян медицине полышым пуымо корпусыштыжо – 13 черле.

Роспотребнадзорын Марий Элысе виктемжын палдарымыж гыч, калыкым коронавирус дене черланен кертмылан тергаш тӱҥалме жап гыч 27 апрель йотке чылаже 15985 шымлымашым эртарыме.

М.ИВАНОВА