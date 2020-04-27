УВЕР ЙОГЫН

Шым стационарыште эмлат

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 41 гана онченыт

«Стопкоронавирус.рф» сайтын 27 апрельысе данныйже почеш, Марий Элыште коронавирус дене авалталтме эше 31 у случайым регистрироватлыме. Тыге, республикыштына COVID-2019 дене чылаже 462 еҥын черланымыжым пеҥгыдемдыме.
Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, регионысо шым инфекционный стационарыште коронавирус дене черланымым пеҥгыдемдыме диагнозан да инфекций дене авалталтын кертыныт манын шонымо 247 пациентым эмлат. Ты чот гыч 209 черле пневмоний дене орлана, 110 пациент – у коронавирус инфекций дене, 44 еҥ неле состоянийыште, 186 черлын тазалыкшым «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, 17 пациентыным – «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Кум пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 83 черлылан кислород кӱлеш.
27 апрель эрдене Йошкар-Оласе больницын инфекционный да пужен профилироватлыме терапевтический отделенийлаштыже 149 еҥ эмлалтын, Йоча республиканский клинический больницыште – 16 икшыве, Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 16 пациент, Козьмодемьянск межрайонный больницыште – 15 черле, Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 11 еҥ, Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 27 пациент, Медведево районысо рӱдӧ больницын коронавирусан пациент-шамычлан хирургический да акушерско-гинекологический профилян медицине полышым пуымо корпусыштыжо – 13 черле.
Роспотребнадзорын Марий Элысе виктемжын палдарымыж гыч, калыкым коронавирус дене черланен кертмылан тергаш тӱҥалме жап гыч 27 апрель йотке чылаже 15985 шымлымашым эртарыме.

М.ИВАНОВА

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УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште самырык-влакын республикысе кадр резервым чумырат

Лидия Шабдарова

Марий Эл Республикым вуйлатыше А.Евстифеев «Чодырам шындыме всероссийский кече» акций деч вара ПГТУ-н студентше-шамыч дене вашлийын мутланен. Тушто тудо самырык-влакын республикысе кадр резервышкыже йодмашым пуаш тӱҥалме нерген каласен. – Мартыште эртыше «Ончыко да кӱшкӧ!» республикысе форумышто кадрым чумырымо конкурс лийме нерген палдарыме ыле.  21 майыште тудо тӱҥалтышым налын. Самырык-влак полатын сайтыштыже  анкетым, мом ышташ кӱлмӧ […]

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УВЕР ЙОГЫН

Утарышын кечыже вашеш

admin

Кугарнян Республикысе мер-политик рӱдерыште Утарышын кечыжлан пӧлеклалтше торжественный мероприятий эртен. Тушто тыгак «Созвездие мужества» конкурсын республикысе йыжыҥыштыже сеҥышыш лекше-шамычым палемденыт. Пожарный ден утарыше-влакым пофессиональный пайремышт дене Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже Степан Воронцов, республикын тӱҥ федеральный инспекторжо Пётр Журавлев, Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Анатолий Иванов, Йошкар-Ола да Марий митрополит Иоанн саламленыт. С.Воронцов регион вуйлатыше А.Евстифеевын […]

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УВЕР ЙОГЫН

Икте-весым умылаш, икте-весылан ӱшанаш

admin

Жап эртыме семын кажне еҥ эртыше шке илыш корныжым савырнен ончалеш, могай сеҥымашке шумыжым иктешла. Тудо кеч тыглай пашазе, ялыште пашам ыштыше, районышто але республик кӱкшытыштє тыршыше лийже, садикте кумда элнам вияҥдыме верч шона. Чыла тидын нерген Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже С.Воронцов дене вашлийын мутланышна. Тиде должностьышто тудо идалык утларак тырша.   –  Степан […]

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