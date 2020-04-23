Социальный шымлымашын эксперт институтшо россий регион-влакын коронавирус дене кучедалме да тудын экшыкшым кораҥдыме паша лектышышт шотышто рейтингым ыштен. Тушко тазалыкым аралыме сферын пашажым вияҥдаш полшымо, коронавирус дене черланыме деч профилактикым эртарыме, медицине персоналлан, предприятий-влаклан да нунын пашаеҥыштлан, еш ден йоча-шамычлан полшымо да моло мере-влакым поснак чолган шуктышо регион-влакым пуртен. Тыгодым Москва, Ленинград, Сахалин да Угарман областьлан, тыгак Пошкырт кундемын да Хант-Мансий автономный округын практикыштым сай велым палемден.

Рейтингын задачыже черым да тудын дене кылдалтше нелылыкым чактарыме комплексный манме ошкылым ончыктымо дене кылдалтын. Тиде простажак огыл жапыште ситуацийым тӧрлатыме мере-влакым эше иктешлаш, чыла тидым шылтыде палдараш, пашам аклаш да тӧрлаш, икте-весе деч тунемаш, опытым погаш кӱлешан.

11-18 апрель жаплан ыштыме рейтингыш «Коронавирус ваштареш шогымаште обществын икоян улмыжо» направлений дене Марий Элат логалын. Кундемна шым пашаж дене чапланен:

1. «Йолочка» предприятий ургымо маскыже-влакым илалше еҥ-шамычлан кочкышым нумалше волонтёр-влаклан чылт яра пуа.

2. ОНФ-ын Волжский районысо волонтёржо Денис Смирновын темлымыж почеш, Юлсер кундемыште илыше-шамыч верысе первичный вӱргорно отделенийын коронавирус шотышто карантиныш логалше медикше ден пациентше-шамычлан, тыгак нунын ешыштлан продуктым, канцеляр сатум, модышым налын намияш оксам погеныт.

3. Амалкалче Ирина Елькина волонтёр-влаклан 10 тӱжем бахилым пуэн.

4. «Доверие» рӱдер республикысе калыклан психологический полышым пуымо шотышто «шокшо линийым» почын.

5. «Красный город» РК-ын регбистше-влак волонтёр-шамыч дене пырля регбин ветеранже-шамычлан продуктым кондыштарат.

6. Социальный тӧнеж-влакын пашаеҥышт социальный услугым налше-шамыч дене пырля шке кумылын самоизоляцийыш каеныт.

7. «Единый Россий» партий утларак ямде улмо режимыште пашам ыштыше-влакым ончыктышо #ГеройДня видеорубрикым почын.

М.ИВАНОВА