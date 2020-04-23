Марий Эл – кудымшо верыште

Россий МЧС-ын республикысе териториальный подсистемыштыже кодшо ийысе паша лектышым иктешленыт да тенийлан паша радамым палемденыт. Марий Элын Антикризисный рӱдерышкыже тыгак исполнительный да верысе кучем орган-влакын вуйлатышыштым ӱжыныт. Заседанийым Марий Эл Правительстве председательын икымше алмаштышыже Сергей Сметанин вӱден. Заседаний тӱҥалме деч ончыч погынышо-влаклан пожарым йӧртымӧ да вӱд объектлаште еҥым утарыме, чрезвычайный ситуаций годым кочкышым шолтымо да […]