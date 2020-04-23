УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл – кудымшо верыште

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 20 гана онченыт

Россий калыкым у коронавирус инфекцийлан кумдан тестироватлаш кугу йӧн уло. Шымлымашым Роспотребнадзорын чыла регионысо Гигиене да эпидемиологий рӱдерлаштыже, кугыжаныш да кугыжаныш огыл медицине организаций-влакын лабораторийлаштышт эртарат.

Таче кечылан Российыште у коронавирус инфекцийым эн чот шижше да реакцийыште вирусын шуэн вашлиялтше копийжым рашемдыше шке элысе икмыняр тест-системым регистрироватлыме.

22 апрельлан налмаште элыштына у коронавирус инфекцийлан 2,2 млн. утла шымлымашым эртарыме, да тестым ыштыме чумыр чот дене Россий тӱнямбалне кокымшо верыш лектын.

100 тӱжем еҥлан шотлымаште у коронавирус инфекцийлан шымлымашым эртарыме чот дене Россий Федерацийын 15 субъектшын топшо тыге коеш:

1. Сахалин область — 8254,95;

2. Ямал-Ненецк автономный округ — 4655,51;

3. Москва ола — 4617,51;

4. Камчатка кундем — 3145,55;

5. Адыгей Республик — 3029,68;

6. Марий Эл Республик — 2838,62;

7. Тюмень область — 2741,77;

8. Мурманск область — 2570,54;

9. Санкт-Петербург ола — 2522,26;

10. Москва область — 2433,23;

11. Бурятий Республик — 2251,55;

12. Киров область — 2113,84;

13. Вологодский область — 2100,17;

14. Ненец автономный округ — 2028,87;

15. Забайкальский край — 1994,69.

М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Туткар лийын огыл…

admin

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УВЕР ЙОГЫН

Форум: «КРАВЕЦ» шокшын вашлийын

Лидия Шабдарова

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УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Олаште «Шолшо точко» эрта

Лидия Шабдарова

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