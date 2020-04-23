Марий Эл – кудымшо верыште

Россий калыкым у коронавирус инфекцийлан кумдан тестироватлаш кугу йӧн уло. Шымлымашым Роспотребнадзорын чыла регионысо Гигиене да эпидемиологий рӱдерлаштыже, кугыжаныш да кугыжаныш огыл медицине организаций-влакын лабораторийлаштышт эртарат.
Таче кечылан Российыште у коронавирус инфекцийым эн чот шижше да реакцийыште вирусын шуэн вашлиялтше копийжым рашемдыше шке элысе икмыняр тест-системым регистрироватлыме.
22 апрельлан налмаште элыштына у коронавирус инфекцийлан 2,2 млн. утла шымлымашым эртарыме, да тестым ыштыме чумыр чот дене Россий тӱнямбалне кокымшо верыш лектын.
100 тӱжем еҥлан шотлымаште у коронавирус инфекцийлан шымлымашым эртарыме чот дене Россий Федерацийын 15 субъектшын топшо тыге коеш:
1. Сахалин область — 8254,95;
2. Ямал-Ненецк автономный округ — 4655,51;
3. Москва ола — 4617,51;
4. Камчатка кундем — 3145,55;
5. Адыгей Республик — 3029,68;
6. Марий Эл Республик — 2838,62;
7. Тюмень область — 2741,77;
8. Мурманск область — 2570,54;
9. Санкт-Петербург ола — 2522,26;
10. Москва область — 2433,23;
11. Бурятий Республик — 2251,55;
12. Киров область — 2113,84;
13. Вологодский область — 2100,17;
14. Ненец автономный округ — 2028,87;
15. Забайкальский край — 1994,69.
М.ИВАНОВА