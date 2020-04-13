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Портал “Работа в России” открыл возможность дистанционного обращения в центры занятости

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Портал “Работа в России” открыл возможность дистанционного

обращения в центры занятости

Начал действовать порядок, позволяющий гражданину подать заявление для постановки на учет в качестве безработного и оформить пособие по безработице онлайн через портал “Работа в России”. Возможность подать заявление на портале доступна с 9 апреля. Гражданину достаточно заполнить заявление и резюме на сайте, чтобы органы занятости начали поиск подходящих вакансий. Новый порядок исключает необходимость предоставления копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Информация о прежнем месте работы и уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении, центры занятости будут уточнять путем межведомственного взаимодействия. При наличии предложения вакансий будут поступать гражданину в личный кабинет. Там же соискатель сможет откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель в свою очередь – ознакомиться с резюме, пригласить на работу или на собеседование. На 11-й день гражданину будет назначено пособие, если за это время человеку не удалось устроиться на работу. Ранее решение о признании гражданина безработным принималось органами службы занятости после личного обращения гражданина с предъявлением в центр занятости паспорта, трудовой книжки или документов, ее заменяющих, документов, удостоверяющих его квалификацию, справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы). Ранее если органы занятости в течение 10 дней не могли найти соискателю подходящую работу, заявитель признавался безработным. Прежде в эти 10 дней гражданин должен был лично посещать центры занятости, чтобы получать информацию о вакансиях и отчитываться, о том, был ли он принят на предложенные позиции (приносить документы об отказе в трудоустройстве).

(Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 г. №460)

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