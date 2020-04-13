УВЕР ЙОГЫН

Суапле полыш

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 27 гана онченыт

У коронавирус инфекцийын шарлымыж ваштареш шогалме мероприятий кышкарыште илалше еҥ ден инвалид-влакын Йошкар-Оласе «Сосновая роща» интернат-пӧртыштышт, «Таир» психоневрологический интернатыште да уш дене варашрак кодшо икшыве-шамычлан палемдалтше Савино йоча интернат-пӧртыштӧ дезинфекцийым эртарыме.
Тиде суапле пашам Кутузов орденан Киевско-Житомирский 14-ше ракетный дивизийын военнослужащийже ден Россий МЧС-ын Марий Элысе тӱҥ виктемжын пашаеҥже-влак шуктеныт. Военнослужащий-шамыч зданийыш пурымо верым, тӧнеж йырысе кумдыкым да тушко намийыше корным дезраствор дене обработатленыт гын, МЧС-ын пашаеҥже-влак – социальный тӧнеж-влакын кӧргыштым.

М.ИВАНОВА

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УВЕР ЙОГЫН

Марий Элысе школлаште 43 металлодетектор-влакым вераҥдат

Лидия Шабдарова

Марий Элын Кугыжаныш пого министерствыже республикысе школ-влаклан стационарный металлодетектор-влакым яра пуымо нерген проектым ямдылен. Нуным  тунемме верлашке терроризм ваштареш кучедалме амал дене вераҥдат. 

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УВЕР ЙОГЫН

Илаш, тунемаш…

Маргарита Иванова

13 июньышто Волжск олаште «Полшымо кумдык» («Территория поддержки») республиканский форум лиеш. Тудо «ТОПШкола-2018» (Рыбаков фонд) всероссийский конкурсышто сеҥыше, тыгак Марий Элын Социальный вияҥмаш министерствыжын полшымыж почеш илышыш пуртымо «Авам каныме жапыште» проектын кышкарыштыже эрта. Форумышто социальный аралымаш, образований, здравоохранений системын, депутат корпусын, бизнесын, тӱшка увер средстван, коммерческий огыл секторын еҥже-влак участвоватлат.   Программышке инвалид йоча-влаклан […]

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УВЕР ЙОГЫН

Тургым койын лишемеш

admin

Марий Турек районышто тений 28,8 тӱжем гектар икияш пырчан да отызан кушкылым ӱдаш палемденыт. Тидыже республикыште эн кугу кумдык.

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