Суапле полыш

У коронавирус инфекцийын шарлымыж ваштареш шогалме мероприятий кышкарыште илалше еҥ ден инвалид-влакын Йошкар-Оласе «Сосновая роща» интернат-пӧртыштышт, «Таир» психоневрологический интернатыште да уш дене варашрак кодшо икшыве-шамычлан палемдалтше Савино йоча интернат-пӧртыштӧ дезинфекцийым эртарыме.

Тиде суапле пашам Кутузов орденан Киевско-Житомирский 14-ше ракетный дивизийын военнослужащийже ден Россий МЧС-ын Марий Элысе тӱҥ виктемжын пашаеҥже-влак шуктеныт. Военнослужащий-шамыч зданийыш пурымо верым, тӧнеж йырысе кумдыкым да тушко намийыше корным дезраствор дене обработатленыт гын, МЧС-ын пашаеҥже-влак – социальный тӧнеж-влакын кӧргыштым.

М.ИВАНОВА