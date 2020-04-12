УВЕР ЙОГЫН

Иктымат ӧрдыжеш кодымо огыл

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 20 гана онченыт
Республикыштына шоҥгыеҥ ден инвалид-влаклан полышым пуымо шотышто волонтёр штабын пашам ыштымыж нерген возенна ыле. Таче тудын 8 гыч 17 шагат йотке пашам ыштыше олаласе да районласе «шокшо линийже-влак» дене палдарена:
• Йошкар-Олаште (Добровольчествылан полшышо ресурс рӱдер) – 8(8362)73-29-99;
• Волжскышто — 8(83631) 6-12-22;
• Козьмодемьянскыште — 8(8362) 63-00-39;
• Волжский районышто — 8(83631) 6-35-75, 8(83631) 6-81-10;
• Курыкмарий районышто — 8(83632) 9-02-86;
• Звенигово районышто — 8(83645) 7-17-55, 8(83645) 7-11-55;
• Килемар районышто — 8(83643) 2-12-23;
• Кужэҥер районышто — 8(83637) 9-15-80;
• Марий Турек районышто — 8(83634) 9-71-00;
• Морко районышто — 8(83635) 9-14-20;
• У Торъял районышто — 8(83636) 9-15-06;
• Оршанке районышто — 8(83641) 2-31-04, 89379352000;
• Параньга районышто — 8(83639) 4-73-38;
• Шернур районышто — (83633) 9-77-72, (83633) 9-76-03;
• Советский районышто — 8(83638) 9-40-35;
• Юрино районышто- 8(83644) 3-22-24.
Федеральный «шокшо линий» 8 (800) 200-34-11 номеран телефон дене сутка мучко пашам ышта.
Штабын волонтёржо-влак шоҥгыеҥ ден инвалид-влаклан кочкышым, медикаментым да кӱлешан моло сатум мӧҥгышкак налын намият.
 
М.ИВАНОВА
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