Иктымат ӧрдыжеш кодымо огыл

Республикыштына шоҥгыеҥ ден инвалид-влаклан полышым пуымо шотышто волонтёр штабын пашам ыштымыж нерген возенна ыле. Таче тудын 8 гыч 17 шагат йотке пашам ыштыше олаласе да районласе «шокшо линийже-влак» дене палдарена:

• Йошкар-Олаште (Добровольчествылан полшышо ресурс рӱдер) – 8(8362)73-29-99;

• Волжскышто — 8(83631) 6-12-22;

• Козьмодемьянскыште — 8(8362) 63-00-39;

• Волжский районышто — 8(83631) 6-35-75, 8(83631) 6-81-10;

• Курыкмарий районышто — 8(83632) 9-02-86;

• Звенигово районышто — 8(83645) 7-17-55, 8(83645) 7-11-55;

• Килемар районышто — 8(83643) 2-12-23;

• Кужэҥер районышто — 8(83637) 9-15-80;

• Марий Турек районышто — 8(83634) 9-71-00;

• Морко районышто — 8(83635) 9-14-20;

• У Торъял районышто — 8(83636) 9-15-06;

• Оршанке районышто — 8(83641) 2-31-04, 89379352000;

• Параньга районышто — 8(83639) 4-73-38;

• Шернур районышто — (83633) 9-77-72, (83633) 9-76-03;

• Советский районышто — 8(83638) 9-40-35;

• Юрино районышто- 8(83644) 3-22-24.

Федеральный «шокшо линий» 8 (800) 200-34-11 номеран телефон дене сутка мучко пашам ышта.

Штабын волонтёржо-влак шоҥгыеҥ ден инвалид-влаклан кочкышым, медикаментым да кӱлешан моло сатум мӧҥгышкак налын намият.

М.ИВАНОВА