Телефон уло, йыҥгыртыза

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыже первичный медико-санитарный полышым амбулаторий условийыште пуымо йодыш шотышто республикысе медицине организаций-шамычын «шокшо линийыштын» телефон номерыштым пеҥгыдемден:
Катастрофо медицинын территориальный рӱдерже – 45-18-08;
Республиканский сар-влакын ветераныштын клинический госпитальышт – 68-66-67;
Республиканский офтальмологический больнице – 42-23-40, 34-19-27;
Республиканский коваште-венерологический диспансер – 8-937-116-99-55;
Республиканский онкологический диспансер – 42-26-20;
Республиканский психоневрологический диспансер – 8-929-733-03-61;
Республиканский психиатрический больнице – 8(8362)72-82-20;
Йошкар-Оласе больнице – 8-961-337-34-72;
Йошкар-Оласе 1-ше №-ан поликлинике – 8-917-700-15-27;
Йошкар-Оласе 2-шо №-ан поликлинике – 46-89-82, 8-919-416-05-37;
Йошкар-Оласе 4-ше №-ан поликлинике – 8(8362) 73-23-21, 8(8362) 73-23-03;
Йошкар-Оласе йоча больнице – 8-987-705-14-54;
Перинатальный рӱдер – 73-63-90;
1-ше №-ан медико-санитарный часть – 8-917-700-17-80;
Йошкар-Оласе стоматологический поликлинике – 45-28-10;
Йоча стоматологический поликлинике – 49-60-80;
Волжск оласе рӱдӧ больнице – 8-961-333-61-11;
Козьмодемьянск межрайонный больнице – 8(83632) 7-52-59; (83632) 7-16-60;
Звенигово районысо рӱдӧ больнице – 8(83645) 7-38-70, 8(83645) 7-14-17;
Килемар районысо больнице – 8(8364) 32-14-11, 8-917-711-00-22;
Кужэҥер районысо рӱдӧ больнице – 8(83637) 9-23-35, 8-917-710-87-60;
Марий Турек районысо рӱдӧ больнице – 8(83634) 9-71-61;
Медведево районысо рӱдӧ больнице – 58-07-59, 58-26-56;
Морко районысо рӱдӧ больнице – 8(83635) 9-10-38;
У Торъял районысо рӱдӧ больнице – 8-958-843-22-13;
Оршанке районысо рӱдӧ больнице – 8(83641) 2-36-08, 8(83641) 2-32-12;
Параньга районысо рӱдӧ больнице – 8(83639) 4-13-68, 8-902-743-96-57;
Шернур районысо рӱдӧ больнице – 23-28-84, 8-958-843-21-50;
Советский районысо рӱдӧ больнице – 8(83638) 9-46-54, 8(83638) 9-48-71.
М.ИВАНОВА