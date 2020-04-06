Телефон уло, йыҥгыртыза

Теве-теве шагатын курантше латкок гана пералта. У ий вашеш кажныже эртыше идалыкым иктешла, сайжым-удажым палемда. 2019 ий кузерак эртен, могай саскам конден? Тиде да моло йодышлан Марий Эл Республикын тӱвыра, савыктыш да калык паша шотышто министрже К.ИВАНОВ вашешта. — Константин Анатольевич, 2019 ий моткоч шуко событийлан, вашлиймашлан поян лийын. Эн чот мо шарналт кодын? — […]