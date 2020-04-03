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Обстановка требует принятия важных и своевременных решений

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Глава Марий Эл: «Складывающаяся эпидемиологическая обстановка в республике требует принятия важных и своевременных решений».

Сегодня Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал Указ, в соответствии с которым введены дополнительные меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

До 30 апреля на территории республики продлевается режим повышенной готовности. Кроме того, согласно документу, до конца месяца введен запрет на весеннюю охоту.

Глава региона внес изменения в название самого указа «О введении режима повышенной готовности в Республике Марий Эл». Теперь он называется «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Региональному Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручено проработать комплекс мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения посредством установления специального порядка передвижения транспортных средств.

Государственному Собранию республики предложено проработать вопрос установления дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на период действия в режима повышенной готовности.

Министерству промышленности, экономического развития и торговли Марий Эл следует в оперативном порядке разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл соответствующий проект решения по определению перечня организаций, осуществляющих виды деятельности, на которые не распространяется действие Указа Президента России от 2 апреля № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в частности предприятий, производящих и реализующих средства индивидуальной защиты.

«Президентом Российской Федерации дано поручение обеспечить разработку и реализацию комплекса соответствующих ограничительных и иных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, поскольку опасность распространения вируса в стране сегодня, к сожалению, реальность. Складывающаяся эпидемиологическая обстановка в республике требует принятия важных и своевременных решений. Мы видим, что коронавирус не щадит людей всех возрастов. Поэтому приняты дополнительные меры, направленные на предупреждение распространения инфекции, позволяющие сохранить в регионе санитарное благополучие», — подчеркнул Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл

3 апреля 2020 г.

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Лудаш темлена:
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