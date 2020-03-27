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27 марта — День войск национальной гвардии

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Уважаемые сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Республике Марий Эл!

Дорогие ветераны!

От имени Правительства Республики Марий Эл и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Войска национальной гвардии Российской Федерации находятся в постоянной боевой готовности, надежно хранят мир и спокойствие на родной земле, являются опорой государства и гарантом правопорядка, всегда с честью выполняя полученный приказ и обеспечивая безопасность граждан.

На вас возложена почетная и ответственная миссия по противодействию преступности, предупреждению различных проявлений терроризма и экстремизма, реализации государственной политики в сфере оборота оружия, обеспечению общественного порядка. Своим самоотверженным трудом вы вносите значительный вклад в развитие и процветание России и Республики Марий Эл, достойно продолжаете и развиваете лучшие традиции внутренних войск МВД, подразделений ОМОН и СОБР.

Выражаю слова признательности ветеранам внутренних войск за многолетнюю службу, высокий профессионализм и преданность Родине. Уверен, нынешнее поколение молодых сотрудников также мужественно, умело и результативнопродолжает заложенные вами традиции.

Благодарю вас за службу.Желаю здоровья, благополучияи всего самого доброго вам, вашим родным и близким!

 

 

Глава Республики Марий Эл

              А.А.Евстифеев

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