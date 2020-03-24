«Шарнымаш сад» Марий Элыштат пеледалтшаш

Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме шотышто министерстве «Шарнымаш сад» всероссийский акцийыш ушна.
Тений шошым Кугу Отечественный сарыште сеҥымылан 75 ий теммылан пӧлеклен, 75 гектар кумдыкышто 200 тӱжем наре пушеҥгым шындаш палемдыме. Акций «Сеҥымашын волонтёржо-влак» всероссийский мер толкын, Российын Пӱртӱс поянлык министерствыже да Росслесхозын полшымышт дене эрта. Эл мучко чылаже 27 миллион пушеҥгым шындышаш улыт.
Республикыште акций 20 апрельыште тӱҥалеш да 10 майыште мучашлалтеш. Рӱдӧ мероприятий Куяр лесничествыште 6 майыште эртышаш. Тушко республикысе мер ушем, моло паша да тунемме организаций-влак ушнышаш улыт.
С.НОСОВА