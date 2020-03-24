УВЕР ЙОГЫН

«Шарнымаш сад» Марий Элыштат пеледалтшаш

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Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме шотышто министерстве «Шарнымаш сад» всероссийский акцийыш ушна.

 Тений шошым Кугу Отечественный сарыште сеҥымылан 75 ий теммылан пӧлеклен, 75 гектар кумдыкышто 200 тӱжем наре пушеҥгым шындаш палемдыме. Акций «Сеҥымашын волонтёржо-влак» всероссийский мер толкын, Российын Пӱртӱс поянлык министерствыже  да Росслесхозын полшымышт дене эрта. Эл мучко чылаже 27 миллион пушеҥгым шындышаш улыт. 

Республикыште акций 20 апрельыште тӱҥалеш да 10 майыште мучашлалтеш. Рӱдӧ мероприятий Куяр лесничествыште 6 майыште эртышаш. Тушко республикысе мер ушем, моло паша да тунемме организаций-влак ушнышаш улыт.

 С.НОСОВА

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УВЕР ЙОГЫН

Ойго кӱшеш пойынешт

Editor

Еҥ-влакын намысыштлан кокланже ӧраш гына кодеш: южышт весын ойгыж кӱшеш шканышт оксам ышташ шонат! Мутлан, тиде аварийыште эмганыше 14 ияш ӱдырлан полшаш оксам погымо нерген социальный кыллаште икмыняр тӱшкаште да сайтлаште увертареныт. Но республикын тазалыкы аралыме министерствыштыже, ӱдырын аважын мутшылан эҥертен, каласеныт: нунын ешыштат, родыштат еҥ-влак деч оксам погаш увертарымашым пуэн огытыл. Сандене МВД пашаеҥ-влак […]

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УВЕР ЙОГЫН

У Торъял поселкышто эн чолга ковам ойырентыт

Любовь Камалетдинова

25 августышто У Торъял поселкын кечыжым палемденыт. Тӱрлӧ оҥай программе коклаште иктыже «Бабушка моей мечты» конкурс лийын. Тудым верысе рӱдӧ книгагудо эртарен. 

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УВЕР ЙОГЫН

Чыла вере шарнен илат…   

admin

Марий Элыште шуко  мотор вер уло. Пӱртӱсым ончалын, тиде кундемыште шочын-кушмылан куанаш гына кодеш. Мый ик ойлымашым шарналтынем. Тудо генерал Виктор Григорьевич Сорокин дене кылдалтын. Жапше годым В.Сорокин Сурок посёлкышто илен. Тудыжо республикын историйыштыже посна верым налеш. Ты кундем нерген шуко шымлымашым возымо гынат, таче кечынат краевед-влаклан паша лектынак шога. Кугу Отечественный сар жапыште тыште […]

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