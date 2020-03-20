СОЦИАЛЬНЫЙ ИЛЫШ

Ӧрын ит шого – йод

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 17 гана онченыт

Роспотребнадзорын  Марий Элысе виктемже ден Гигиене да эпидемиологий рӱдер потребительын праважым аралыме шотышто всероссийский «шокшо линийым» эртарат.

Тений Потребительын праважым аралыме кече (15 март) «Рациональный потребитель» девиз дене эртен. Тудын кышкарыштыже виктемын специалистше-шамыч тунемме заведенийлаште потребительын грамотностьшо шотышто урокым, лекцийым да семинарым, тыгак тематический конференций ден «йыргешке ӱстелым» эртареныт.

А «шокшо линий» полшымо дене республикыште илыше-влак потребительын праваж дене кылдалтше чыла йодышыштым рашемден кертыт. Тидланже Роспотребнадзорын консультацийым пуымо единый рӱдерышкыже 8-800-555-49-43 номеран телефон дене йыҥгыртыман, Марий Элысе виктемышкыже – 8-800-707-61-77, 68-19-44 номеран телефон дене, Гигиене да эпидемиологий рӱдерыш –  8-800-707-61-05, 45-19-33 номеран телефон дене, Роспотребнадзорын Марий Элысе виктемжын Волжский районысо пӧлкашкыже –  8-83631-6-00-88 номеран телефон дене, Советский районысо пӧлкашкыже – 8-83638-9-48-14 номеран телефон дене, Шернур районысо пӧлкашкыже – 8-83633-9-87-81 номеран телефон дене, Курыкмарий районысо пӧлкашкыже – 8-83632-7-41-15 номеран телефон дене. «Шокшо линий» 25 март йотке пашам ышта.

 

М.ИВАНОВА

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:

Социальная жизнь
СОЦИАЛЬНЫЙ ИЛЫШ

Икшывылан сосискым ида пукшо!

admin

Ача-ава-влаклан Икшывылан сосискым ида пукшо! Американ врач-влак тезисым луктыныт: «Йоча-шамычлан сосиске ден хот-догым пукшымым чарныза!» Чылан палена: таче сосиске тӱня мучко кумдан кучылталтеш. Но шанчызе-влакын у шымлымашышт пеҥгыдемден: тылзыште 10 деч шуко сосискым кочшо йоча лейкемий дене черланен кертеш. Арняште кеч ик хот-догым кочшо мӱшкыран ӱдырамашат йочажлан вуйдорык рак дене черланаш амалым ышта. Эсогыл ӱдырамашым […]

Опубликовать в Одноклассники
СОЦИАЛЬНЫЙ ИЛЫШ

Врач-влак кӱлыт

admin

Кадр йодыш Врач-влак кӱлыт Марий Эл Республикын Тазалыкым аралыме министерствыже «лечебное дело», «стоматологий» да «йоча стоматологий» специальность дене кӱшыл шинчымашым але сертификатым налше вузын выпускникше ден врач-специалист-влакым пашашке ӱжеш. Регионысо эмлымверлашке участкысе терапевт ден стоматолог, тыгак йоча стоматолог-влак кӱлыт. Мутлан, участкысе терапевт-шамыч Звенигово, Морко да Шернур районласе рӱдӧ, Йошкар-Оласе да Козьмодемьянскысе район-влак кокласе эмлымверлашке кӱлыт. […]

Опубликовать в Одноклассники
СОЦИАЛЬНЫЙ ИЛЫШ

Ӱшан – тиде илыш рӱдӧ

Editor

Илышын кок тӱҥ йыжыҥже – экономике да тудын негызеш ышталтше культур (а тушко тӱвыра, шанче, тунеммаш, историй да молат пурат) – нерген кутырышна. Но ны экономике, ны культур пеҥгыде рӱдӧ деч посна илен огыт керт – тидыжым ӱшан манына. Ӱшанат тӱрлӧ лиеш: иктыже тудым улан илыме дене (материальный велым) кылда, весылан чон яндарлык (духовный тӱня) […]

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий