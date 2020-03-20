Ӧрын ит шого – йод

Роспотребнадзорын Марий Элысе виктемже ден Гигиене да эпидемиологий рӱдер потребительын праважым аралыме шотышто всероссийский «шокшо линийым» эртарат.
Тений Потребительын праважым аралыме кече (15 март) «Рациональный потребитель» девиз дене эртен. Тудын кышкарыштыже виктемын специалистше-шамыч тунемме заведенийлаште потребительын грамотностьшо шотышто урокым, лекцийым да семинарым, тыгак тематический конференций ден «йыргешке ӱстелым» эртареныт.
А «шокшо линий» полшымо дене республикыште илыше-влак потребительын праваж дене кылдалтше чыла йодышыштым рашемден кертыт. Тидланже Роспотребнадзорын консультацийым пуымо единый рӱдерышкыже 8-800-555-49-43 номеран телефон дене йыҥгыртыман, Марий Элысе виктемышкыже – 8-800-707-61-77, 68-19-44 номеран телефон дене, Гигиене да эпидемиологий рӱдерыш – 8-800-707-61-05, 45-19-33 номеран телефон дене, Роспотребнадзорын Марий Элысе виктемжын Волжский районысо пӧлкашкыже – 8-83631-6-00-88 номеран телефон дене, Советский районысо пӧлкашкыже – 8-83638-9-48-14 номеран телефон дене, Шернур районысо пӧлкашкыже – 8-83633-9-87-81 номеран телефон дене, Курыкмарий районысо пӧлкашкыже – 8-83632-7-41-15 номеран телефон дене. «Шокшо линий» 25 март йотке пашам ышта.
М.ИВАНОВА