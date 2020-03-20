Ӧрын ит шого – йод

Илышын кок тӱҥ йыжыҥже – экономике да тудын негызеш ышталтше культур (а тушко тӱвыра, шанче, тунеммаш, историй да молат пурат) – нерген кутырышна. Но ны экономике, ны культур пеҥгыде рӱдӧ деч посна илен огыт керт – тидыжым ӱшан манына. Ӱшанат тӱрлӧ лиеш: иктыже тудым улан илыме дене (материальный велым) кылда, весылан чон яндарлык (духовный тӱня) […]