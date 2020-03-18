Путин допустил перенос общероссийского голосования по Конституции. «Нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан»

В.Путин: Элла Александровна, я знаю, что Центральная избирательная комиссия и Ваши коллеги на местах уже практически начали подготовку к всероссийскому голосованию по изменению Конституции Российской Федерации. Это очень важная, большая работа.

Хочу Вас проинформировать, что сегодня мною подписан соответствующий Указ. Я подписал его с определённой датой, как мы раньше и говорили, – это 22 апреля.

Вместе с тем хочу обратить Ваше внимание на то, что в соответствии с законом после издания Указа мы должны проводить это голосование не раньше, чем через месяц, а можно позднее, причём срок – когда позднее – в законе не обозначен.

Говорю это вот в связи с чем. Очень рассчитываю на то, что граждане Российской Федерации, понимая всю важность принимаемых решений по изменениям в Конституцию, понимая, что это чрезвычайно важно для нашей страны и для того, чтобы раскрыть социальный характер нашего государства, принять решения и отметить это в Основном законе России, приоритет нашего права над международным, обозначить другие принципиальные вещи, связанные с нашими традициями, нашей культурой, историей, – понимая всё это, граждане придут на избирательные участки и выразят своё мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституцию.

И тем не менее, имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан. Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации, как я сказал.

Тем не менее очень прошу Вас и всех Ваших коллег на местах не оставлять эту работу, наоборот, проводить её, готовиться к этому всероссийскому голосованию. Надеюсь, Вы используете все имеющиеся инструменты для того, чтобы всероссийское голосование прошло на самом высоком уровне с соблюдением всех требований закона и с использованием современных технологий.

Э.Памфилова: Уважаемый Владимир Владимирович!

Во-первых, думаю, трудно не согласиться с Вами, что здоровье и безопасность наших граждан – это самое главное. Тем не менее, мы готовы к любому развитию событий, и наша избирательная система в нынешнем её виде современная, динамичная. Мы ни одного часа, ни одного дня не потеряли после того, как Вы подписали распоряжение и возложили на нас полномочия по подготовке.

Мы довольно хорошо сейчас подготовились и готовы к любому развитию событий – рассматриваем разные варианты. Мы готовы обеспечить всеми необходимыми средствами всех коллег по избирательной системе, принять все необходимые меры, чтобы, если будет проводиться общероссийское голосование в те или иные сроки в зависимости от ситуации, то мы предложим те варианты, которые в первую очередь отвечают именно этим задачам – здоровье и безопасность прежде всего.

И действительно много сделано… Несколько разных вариантов продумано. Все те современные методы, которые мы за это время опробовали, испытали, предполагается их применение. В общем, мы готовы дойти до каждого участника голосования в зависимости от ситуации.

В.Путин: Хорошо.

Мы с Вами видим, что в тех странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее от политических мероприятий подобного рода, от выборов в этих странах не отказываются.

Подписывать сегодня Указ без конкретной даты более или менее бессмысленное дело. Но повторяю ещё раз, закон нас не лимитирует, не ограничивает – если ситуация потребует, тогда мы перенесём на более поздний срок это всероссийское голосование. Тем не менее ещё раз повторяю, прошу Вас работу продолжить и соответствующим образом настроить Ваших коллег на местах.

Э.Памфилова: Владимир Владимирович, хочу Вас уверить, что ни на минуту не расслабляемся, работаем и будем готовы к любой ситуации.