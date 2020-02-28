В Тюмени назвали победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

80 победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях назвали в Тюмени. Церемония вручения памятных наград с участием министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева состоялась в тюменском технопарке.

Как отметил Владимир Якушев, конкурс успел получить всенародное признание, а реализованные в городах проекты стали центрами притяжения для их жителей и гостей. Выросли уровень и конкуренция между участниками.

«Отрадно видеть, что в регионах сложились творческие профессиональные коллективы, инициативные горожане участвуют в обсуждении, вносят идеи и предложения. Благодаря такой синергии растет качество проектов. Если в первые годы победители значительно опережали основную массу, то сейчас вырос уровень проработки экспертных материалов, — сказал министр. — Я не понаслышке знаю, насколько важны такие конкурсы для муниципалитетов, ведь преобразуя среду, мы формируем и мировоззрение людей, живущих здесь, и патриотические чувства людей к малой родине».

Приветствуя участников конкурса, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что создание комфортной городской среды — это важнейший фактор социально-экономического развития городов.

«Проведение подобных форумов — это лучший способ обменяться практикам, творческими подходами к изменению городской среды и, что важно, не только в крупных центрах и городских агломерациях, но и небольших городах и исторических поселениях. Желаю каждому малому городу России динамичного развития и новых идей», — сказал глава региона.

Победителей выбрали из 286 претендентов. Лучшие проекты определили в четырех номинациях — «Исторические поселения», «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек включительно», «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек включительно», «Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек включительно».

При подведении итогов члены федеральной комиссии учитывали качество планировочных и архитектурных решений, вовлеченность в участие жителей, сохранение историко-градостроительной и природной среды, синхронизацию проекта с национальными проектами и иными государственными и муниципальными программами.

Общий призовой фонд конкурса составил 5 млрд рублей.

«Суммы значительные, сегодня мы услышали, что историческим поселениям планируется выделение субсидий в размере 44,5 миллионов рублей. Для нас это весомая сумма: при населении в 20 тысяч человек у нас соответствующий бюджет. У нас есть два градообразующих предприятия и историческая часть: красивая деревянная резьба, четыре музея. Ее надо поддерживать и развивать для детей, внуков, туристов. Мы участвуем в конкурсе в третий раз и впервые победили, мы очень рады», — сказал глава г. Козьмодемьянск (р. Марий-Эл) Михаил Козлов.

Впервые конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проведен в 2018 году. Победителями за два года стали 160 проектов, их реализуют в 63 субъектах страны.

Татьяна Ковалева