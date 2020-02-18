Шӱм коршта? Эм кӱлеш?

Регионна «Здравоохранений» национальный проектын «Шӱм-вӱргорно чер дене кучедалмаш» региональный проектшым илышыш пуртымо кышкарыште шӱм-вӱргорно чер дене орланыше пациент-влакым эмлаш 58 млн. теҥге кугыт федеральный субсидийым налын. Палынем ыле, нине препарат дене кӧмытым эмлаш тӱҥалыт?
В.Алексеев
Звенигово район
Йодышлан Марий Элын тазалыкым аралыме министржын алмаштышыже Т.Королева вашешта:
– Российын Минздравше шӱм-вӱргорно черан пациент-влаклан кӱлешан эмым федеральный бюжет кӱшеш ситарыме переченьыш шергакан да палынак виян 23 тӱрлӧ препартым пуртен. Нуно миокардын инфарктшым, инсультым чытен лекше, аортокоронарный шунтированийым эртыше, коронарный вӱргорныш стентирований йӧн дене ангиопластикым шындыктыше, шӱм-вӱргорно чер шотышто катетер абляцийым ыштыктыше черле-шамычлан палемдалтыт.
Тыгодым тидымат шотыш налаш кӱлешан: палемдыме черым чытен лекме але операцийым эртыме факт препаратым яра налаш негыз огыл. Программе кышкарыште переченьыш пуртымо эм пациентлан поликлиникысе диспансер учетыш шогалмыж деч вара ик ий гына ойыралтеш. Тиде радамыш тӱҥ шотышто Регионысо вӱргорно рӱдерыште але первичный вӱргорно отделенийыште эмлалтше да кугыжаныш социальный полышым налдыме черле-шамыч – федеральный огыл льготник-влак – пурат. Икманаш, нуно медицине тӧнежыште эмлалтме деч вара верысе поликлиникыш кайышаш улыт, а врачын диспансер учётыш шогалтымекыже, переченьыште ончыктымо эм-влакым налаш праван лийыт – поликлинике республикын Тазалыкым аралыме министерствышкыже пациентлан эм кӱлмӧ шотышто йодмашым пуа.
Шӱм-вӱргорно черан пациент-влаклан эмым 2020 ий март мучаш гыч тӱҥ кардиологын палемдыме схемыж почеш ойыраш тӱҥалаш шонена.
М.ИВАНОВА