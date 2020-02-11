УВЕР ЙОГЫН

Чыла йодыш – илыш нерген

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 9 гана онченыт

Регионын Социальный вияҥмаш министерствыштыже «Марий Эл Республикыште Россий Федераций Президентын Россий Федераций Кугыжаныш Погынымашлан посланийжын социальный ужашыжым илышыш пуртымо нерген» теме дене йыргешке ӱстел йыр мутланеныт.

Мероприятийыште «Россий ӱдырамаш-влакын ушемышт» Ощероссийский мер-кугыжаныш организацийын регионысо пӧлкажын еҥже-влак республикын олалаж гычат, районлаж гычат лийыныт.

Социальный вияҥмаш министр Ольга Фёдорова РФ Президентын Федеральный Погынымашлан посланийжым илышыш пуртымо радам, законодательствыште вашталтыш-влак, «Демографий» национальный проект, «Йоча шочмо годым еш-влаклан финанс дене полшымаш» региональный проект да республикыштына социальный контрактын практикыж нерген ойлен.

Банк секторын еҥже-влак льготан ипотеке да «Йочан еш-влаклан кугыжаныш полыш» программе шотышто банк продуктын условийже дене палдареныт.

Йыргешке ӱстел йыр погынышо-влак министерствын специалистше да банк пашаеҥ-шамычын полшымышт дене икмыняр йодышыштым рашемденыт.

Чеверласыме деч ончыч мероприятийыш толшо-влак тыгай сынан йыргешке ӱстел йыр ончыкыжымат погынаш кутырен келшеныт.  

М.ИВАНОВА

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Мунчалте, таҥасе, ончыко лек!

Editor

Ече тургым тӱҥалын. Теве ик районышто, теве весыште ечызе-влак стартыш лектыт, вий-куатым тергат, талыракшым ойырат. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

«Туриада-2018» спортивно-туристический лагерьыште Марий Элын командыже кумшо верыш лектын

Editor

Юл кундем федерал округышто эртыше «Туриада-2018» спортивно-туристический лагерьыште Марий Элын командыже кумшо верыш лектын.  

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Звениговышто ӱстембал теннис дене чемпионат эртен

Любовь Камалетдинова

Звенигово оласе «Жемчужина» спорткомплексыште ӱстембал теннис дене районын чемпионатше эртен.  

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий