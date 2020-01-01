Вашлиймашке толза!

Медицине да фармацевтике вуз-влакын 4-ше да 5-ше курслаштышт шинчымашым погышо студент-шамычым Марий Элысе медицине организацийлам вуйлатыше-влак дене вашлиймашке ӱжыт.
Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыже 5-ше курсышто «Эмлыме паша», «Педиатрий», «Медико-профилактический паша», 4-ше курсышто «Стоматологий» да «Фармаций» специальностьла дене целевой йӧн дене тунемше-влак дене вашлиймашым эртара.
Тушто ончыкылык паша вер да 2021 ийыште целевой ординатурыш тунемаш колтымо порядке дене кылдалтше йодышлам ончаш палемдыме.
Мероприятий 7 февральыште 10 шагатлан Республиканский клинический больницын диагностике корпусшын конференц-залыштыже лиеш. Эмлымверын адресше: Йошкар-Ола, Осипенко урем, 33-шо пӧрт; телефон: 8 (8362) 22-21-14, 22-21-13.
М.ИВАНОВА