УВЕР ЙОГЫН

Вашлиймашке толза!

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 21 гана онченыт

Медицине да фармацевтике вуз-влакын 4-ше да 5-ше курслаштышт шинчымашым погышо студент-шамычым Марий Элысе медицине организацийлам вуйлатыше-влак дене вашлиймашке ӱжыт.

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыже 5-ше курсышто «Эмлыме паша», «Педиатрий», «Медико-профилактический паша», 4-ше курсышто «Стоматологий» да «Фармаций» специальностьла дене целевой йӧн дене тунемше-влак дене вашлиймашым эртара.

Тушто ончыкылык паша вер да 2021 ийыште целевой ординатурыш тунемаш колтымо порядке дене кылдалтше йодышлам ончаш палемдыме.

Мероприятий 7 февральыште 10 шагатлан Республиканский клинический больницын диагностике корпусшын конференц-залыштыже лиеш. Эмлымверын адресше: Йошкар-Ола, Осипенко урем, 33-шо пӧрт; телефон: 8 (8362) 22-21-14, 22-21-13.

М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Советский районышто пӧръеҥ пареҥгым погышо комбайныш пурен каен

Любовь Камалетдинова

Советский район гыч ик пӧръеҥ пареҥгым погышо комбайныш пурен каен. 

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УВЕР ЙОГЫН ЯЛОЗАНЛЫК

Шурным погымо тургым эркын ушна

Editor

Марий Элын Ялозанлык да продовольствий министерствыжын увертарымыж почеш, 26 сентябрьлан республикыште пырчан да отызан культурым чумыр 141 тӱжем утла гектар гыч 111,5 тӱжем гектарыштыже солымо, тышеч 111,1 тӱжем гектарыштыже шийме. Тидыже 79 процент лиеш. Ик гектарлан шотлымаште кокла шот дене 20 центнер дене лектеш (ӱмаште 18 центнер лийын). 

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УВЕР ЙОГЫН

Тунемшыже-влак дене — шочмо кундемышкыже

admin

Озаҥ оласе кугыжаныш консерваторийын педагогшо, доцент, профессор, Россий Федерацийын сулло артистше Галина Ластовка (Окунева) тений 70 ийым вачӱмбакше пыштен. Галина Трофимовна — мемнан землячкына. Тудо Шернур районысо Семенсола ялыште шочын-кушкын. Республикыштына марий искусствым вияҥдымаште тудын надырже моткоч кугу. Галина Ластовка кажне ийын Озаҥ консерваторийысе тунемшыже-влакым Йошкар-Олашке конда, нуно И.Палантай лӱмеш культур да искусство колледжын академический […]

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