Яра кудалышт кертыт

Россий Федераций президентын 2019 ий 8 июльышто лукмо 327-ше №-ан пунчалже дене келшышын, историй памятник-влакым арален кодымо да 1941-1945 ийлаште Кугу Отечественный сарыште сеҥымылан 75 ий теммым палемдыме лӱмеш тений 1 февраль гыч 31 декабрь марте «Содружество» ола воктенысе пассажир компанийын обслуживатлыме корныштыжо Кугу Отечественный сарын участникше ден инвалидше, тыгак нуным ужатен коштыктышо граждан-влаклан яра кудалышташ права пуалтеш.
Кӱкшӧ комфортан вагонышто кудалмыланат ешарен тӱлаш огеш кӱл.
М.ИВАНОВА