Яра кудалышт кертыт

Тачысе кечылан Марий Элыште кугыжанышын аралыме шулдыр йымакыже пуртымо 58 кумдык уло. Но тиде радамыш эше икмыняр у объектым пуртен кертыт. Молан манаш гын 2015 ий гыч ты шотышто республикысе эколог-влак шымлыме пашам эртарат. Мутлан, «Кугу Какшан» заповедникын специалистше-влак республикыште эше 62 тыгай у объектым палемдаш лийме нерген темлымаш дене Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий […]