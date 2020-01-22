УВЕР ЙОГЫН

Яра кудалышт кертыт

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 33 гана онченыт

Россий Федераций президентын 2019 ий 8 июльышто лукмо 327-ше №-ан пунчалже дене келшышын, историй памятник-влакым арален кодымо да 1941-1945 ийлаште Кугу Отечественный сарыште сеҥымылан 75 ий теммым палемдыме лӱмеш тений 1 февраль гыч 31 декабрь марте «Содружество» ола воктенысе пассажир компанийын обслуживатлыме корныштыжо Кугу Отечественный сарын участникше ден инвалидше, тыгак нуным ужатен коштыктышо граждан-влаклан яра кудалышташ права пуалтеш.

Кӱкшӧ комфортан вагонышто кудалмыланат ешарен тӱлаш огеш кӱл.

М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

У конкурс стартым налеш

Editor

Руш православный черке «Доброволец-2018» изи грант проект конкурсым увертарен. 

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УВЕР ЙОГЫН

Эше икте уто ок лий

admin

Тачысе кечылан Марий Элыште кугыжанышын аралыме шулдыр йымакыже пуртымо 58 кумдык уло. Но тиде радамыш эше икмыняр у объектым пуртен кертыт. Молан манаш гын 2015 ий гыч ты шотышто республикысе эколог-влак шымлыме пашам эртарат. Мутлан, «Кугу Какшан» заповедникын специалистше-влак республикыште эше 62 тыгай у объектым палемдаш лийме нерген темлымаш дене Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий […]

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УВЕР ЙОГЫН

Палемдымым шукташ гына кодеш

Маргарита Иванова

Марий Элысе коммерческий огыл организаций-влаклан социальный пашам шукташышт республикын бюджетше гыч субсидийым ойырымо кокымшо конкурсым иктешлыме.   Тудо кум направлений дене эртен. Кажныжлан 200 тӱжем теҥгем ойырымо. Комиссийыш чылаже 16 йодмаш пурен, но Марий Эл правительствын социальный пашам шуктышо коммерческий огыл организаций-влаклан полшымо йодыш нерген пунчалже дене келшышын, конкурсыш латкумытшым веле налме. Конкурс комиссийын пунчалже […]

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