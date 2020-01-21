Медицине полис пелен уке гын, полышым пуат мо?
Е.Переверзева.
Кужэҥер район.
«РФ-ште обязательный медицине страхований нерген» федеральный законын 45-ше статьяж дене келшышын, обязательный медицине страхований полис страховатлыме лицалан Россий мучко обязательный медицине страхованийын базовый программыж дене палемдыме медицине полышым яра налаш йӧным пуа. Но закон почеш, страховатлыме еҥ медицине полышым йодеш гын, саде полисшым ончыктышаш. Исключенийым пациентын илышыжылан лӱдыкшо лийын кертме годым ыштат. Тудо трукышто черланен, хронический черже вияҥын, тунам экстренный полышым пуышашак улыт.
С.НОСОВА