ЮРИСТ УМЫЛТАРА

Полышым пуат мо?

admin Comment(0) Материалым 21 гана онченыт

Медицине полис пелен уке гын, полышым пуат мо?

Е.Переверзева.

Кужэҥер район.

«РФ-ште обязательный медицине страхований нерген» федеральный законын 45-ше статьяж дене келшышын, обязательный медицине страхований полис страховатлыме лицалан Россий мучко обязательный медицине страхованийын  базовый программыж дене палемдыме  медицине полышым яра налаш йӧным пуа. Но закон почеш, страховатлыме еҥ медицине полышым йодеш гын, саде полисшым ончыктышаш. Исключенийым пациентын илышыжылан лӱдыкшо лийын кертме годым ыштат. Тудо трукышто черланен, хронический черже вияҥын, тунам экстренный полышым пуышашак улыт.

      С.НОСОВА

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
ЮРИСТ УМЫЛТАРА

Школыш каена…

admin

«Школыш тунемаш кайыме деч ончыч икшывын шинчымашыжым тергаш манын тестым эртарен кертыт мо?» А.Назарова  Йошкар-Ола. Йодыш-влаклан Марий Эл Республикысе исправительный учрежденийлаште законым шуктымым эскерыме шотышо Йошкар-Олан прокуроржо Евгений Молчанов вашештен. — Школ тыгай тестированийым эртарен огеш керт. РФ Конституций ден федеральный закон-влак дене келшышын, школышто йоча-влак тӱҥалтыш, общий да кыдалаш образованийым яра налшаш улыт. Закон […]

Опубликовать в Одноклассники
ЮРИСТ УМЫЛТАРА

Тӱлаш, тӱлаш огыл?

admin

Эргымлан административный штрафым тӱлаш палемденыт. Олмешыже мый тудым тӱлышашак улам мо?  И.Столярова Звенигово район.  Йодышлан Медведево районысо прокурорын алмаштышыже Роман Голиков вашештен:  — Административный правам пудыртымаш кодекс дене келшышын, ийготыш шудымо икшыве нигуштат пашам ок ыште, парышыже уке гын, административный штрафым тудын олмеш ача-аваже тӱлышаш улыт. Тидын деч посна палемдыме обязанностьым нуно жапыштыже шуктен огытыл […]

Опубликовать в Одноклассники
ЮРИСТ УМЫЛТАРА

Умылынем…

admin

Мый шочмо акамын ӱдыржын — тукым шӱжаремын — опекунжылан шотлалтам. Шке жапыштыже акамын ава улмо праважым поген налыныт. А шукерте огыл тудо илыш гыч каен. Погыжо семын илыме портын ик кумшо ужашыже шотлалтын. Санденак рашемдынем: опекун семын ончымо тукым шӱжарем тиде пӧртын ужашыжым наследоватла мо? О.Смирнова. Йошкар-Ола. Йодышлан  Медведево районысо прокурорын алмаштышыже Роман Голиков вашештен: […]

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий