УВЕР ЙОГЫН

Кином войзынет, школыш ушно

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Тений январь гыч республикыштына илыше, кином войзаш тунемаш шонышо кажне кумылан еҥ «Дебют» онлайн-киношколышто шинчымашым яра налын кертеш.

 «Дебют» — тиде кинематографий шотышто шинчымашым налаш да кӱчык метражан кинофильмым ышташ шонышо-влаклан полыш кидым шуялтыше курс. Тудын икымше тӱшкажым режиссёр да продюссер, Россий кинематографист-влакын союзыштын Модмо кино режиссёржо-влакын гильдийыштын членже, ТЕФФИ да Гремми лауреат Георгий Гаврилов чумыра. Туныктышо-влак коклаште  лӱмлӧ режиссер, сценарист, продюссер, моло специалист-влак лийыт. А курсым тунем лекше-влак варажым шкеныштын кӱчык метражан фильмыштым ыштат. Сайын тунемше-влаклан Москвасе профильный школлаште тунемаш, профессиональный кином войзымо площадкылаште стажировкым эрташ, кинофестивальлашке ушнаш йӧным ыштат.

Тиде проектым илышыш шыҥдараш мемнан землякна, самырык режиссёр да актер Денис Шаблий темлен. Тудым Российысе Самырык-влакын ушемыштат поддержатлен. Проектын партнержо лияш Российысе кинематографист-влакын ушемыштын Молодёжный рӱдерже, «Movie Start» продюссер рӱдер, «Арка» кинон кӱшыл школжо, «Свободное кино» студий, «Лига кино» сценарный школ да «Zilant» тӱнямбал кинофестиваль келшеныт.

Школыш ушнаш шонышо-влак www.debutonline.info сайтыште регистрацийым эртен кертыт.

С.НОСОВА

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УВЕР ЙОГЫН

Кум балетым – Сочиште

Алевтина Байкова

Э.Сапаев лӱмеш опер да балет академический театрын артистше-влак Сочиште илыше-влакым да курорт олаш унала толшо-влакым куандарат. 13-18 июльышто тусо (Зимный) Теле театрыште «Кеҥеж балет тургым» II фестиваль эрта. Опер да балет театр тушто ӱмаштат мастарлыкым ончыктен да лач мемнан-влаклан икымше фестивальым почаш ӱшаненыт улмаш. Ты гана театр коллектив «Лебединое озеро», «Золушка» да «Щелкунчик» балет-влакым ончыкта. […]

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УВЕР ЙОГЫН

Ялысе докторлан миллион теҥгем пуэныт

Editor

Кодшо кечылаште Советский районысо рӱдӧ эмлымверыш «Ялысе доктор» программе дене акушер-гинеколог пашам ышташ толын. Тидын дене келшышын, специалистлан ик миллион теҥге кугыт компенсацийым пуаш ойпидышым ыштыме. Тиде – 2017 ийыште «Ялысе доктор» программе дене ялыш пашам ышташ кайыше визымше специалист. 

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УВЕР ЙОГЫН

Финн-угровед-влак погынат

admin

4-7 июньышто Ижевскыште финн-угровед-влакын «Финн-угор тӱня Российын полиэтнический кумдыкыштыжо: тӱвыра поянлык да у ӱжмаш» VI всероссийский шанче конференцийышт лиеш. Тушко Марий Эл гыч 9 еҥан делегаций кая, тудым Марий кундемысе финн-угровед-влакын комитет председательже О.Сергеев вуйлата. Погынышо-влак финн-угор языкознаний, фольклористике, литературоведений, музыкальный культур, этнический историй да этносоциальный процесс-влак дене кылдалтше кызытсе жаплан келшыше йодыш нерген каҥашаш […]

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