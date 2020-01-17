Кином войзынет, школыш ушно

Тений январь гыч республикыштына илыше, кином войзаш тунемаш шонышо кажне кумылан еҥ «Дебют» онлайн-киношколышто шинчымашым яра налын кертеш.
«Дебют» — тиде кинематографий шотышто шинчымашым налаш да кӱчык метражан кинофильмым ышташ шонышо-влаклан полыш кидым шуялтыше курс. Тудын икымше тӱшкажым режиссёр да продюссер, Россий кинематографист-влакын союзыштын Модмо кино режиссёржо-влакын гильдийыштын членже, ТЕФФИ да Гремми лауреат Георгий Гаврилов чумыра. Туныктышо-влак коклаште лӱмлӧ режиссер, сценарист, продюссер, моло специалист-влак лийыт. А курсым тунем лекше-влак варажым шкеныштын кӱчык метражан фильмыштым ыштат. Сайын тунемше-влаклан Москвасе профильный школлаште тунемаш, профессиональный кином войзымо площадкылаште стажировкым эрташ, кинофестивальлашке ушнаш йӧным ыштат.
Тиде проектым илышыш шыҥдараш мемнан землякна, самырык режиссёр да актер Денис Шаблий темлен. Тудым Российысе Самырык-влакын ушемыштат поддержатлен. Проектын партнержо лияш Российысе кинематографист-влакын ушемыштын Молодёжный рӱдерже, «Movie Start» продюссер рӱдер, «Арка» кинон кӱшыл школжо, «Свободное кино» студий, «Лига кино» сценарный школ да «Zilant» тӱнямбал кинофестиваль келшеныт.
Школыш ушнаш шонышо-влак www.debutonline.info сайтыште регистрацийым эртен кертыт.
С.НОСОВА