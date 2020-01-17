Кином войзынет, школыш ушно

Э.Сапаев лӱмеш опер да балет академический театрын артистше-влак Сочиште илыше-влакым да курорт олаш унала толшо-влакым куандарат. 13-18 июльышто тусо (Зимный) Теле театрыште «Кеҥеж балет тургым» II фестиваль эрта. Опер да балет театр тушто ӱмаштат мастарлыкым ончыктен да лач мемнан-влаклан икымше фестивальым почаш ӱшаненыт улмаш. Ты гана театр коллектив «Лебединое озеро», «Золушка» да «Щелкунчик» балет-влакым ончыкта. […]