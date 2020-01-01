Тунемыт, шымлат, эмлат…

Йошкар-Оласе медицине колледж РФ Просвещений министерствын конкурсыштыжо участвоватлен да федеральный бюджет гыч 5 млн. 850 тӱжем теҥге грантым налын.
Конкурсышко 700 утла колледж ден техникумын ушнымыштым, а грантым профессиональный шинчымашым пуышо 145 организацийлан веле пуымым шотыш налаш гын, тиде событийым, мутат уке, медколледжын кугу сеҥымашыже семын палемдыман.
Конкурсын тӱҥ йодмашыже – темлыме проектлан оксам Российын субъектшат ойырышаш, сандене колледж чылаже 8 млн. теҥгем налын. «Образований» национальный проектын «Самырык профессионал-влак» федеральный проектше дене келшышын, тиде окса шинчымашым пуышо организацийын материально-технический базыжым пеҥгыдемдаш кучылталтшаш.
– Здравоохраненийым 2018-2025 ийлаште вияҥдыме кугыжаныш программе ончыланна пеш шуко задачым шынден: россиян-влакын илышыштым шуяш, пашам ыштен кертме ийготышто, тыгак шӱм-вӱргорно, онкологий чер деч колышо-шамычын чотыштым иземдаш, медицине полышын качествыжым саемдаш. Нине йодмашым шукташлан сай специалист-шамыч кӱлыт. Нуным кызытсе жаплан келшыше оборудований да технологий дене пашам ышташ туныктыман. Выпускникна-влак медицине тӧнежлашке келге шинчымашан да пашам ыштен моштышо мийышаш улыт. «Тазалык лабораторий» проектым илышыш пуртымо дене программыште палемдыме чыла цельыш шуаш йӧн уло, – манеш колледжын директоржо Леонид Рыжков.
2008 ийыште колледж пациент дене пашам ыштыше специалист-влакым ямдылаш «Здравоохранений» проект кышкарыште 30 млн. теҥге грантым налын. Тиде окса дене кызытсе жаплан келшыше медицине оборудованийым, компьютер техникым, мультимедийный системым, интерактивный доскам, тренажёрым наледеныт да студент-влакым калыклан медицине услугым пуаш туныкташ эмлыме-профилактикым эртарыме отделенийым почыныт.
2019 ий телым Йошкар-Оласе медколледж республикыштына «Медицинский и социальный уход» компетенций дене «WorldSkills самырык профессионал-влак» VII чемпионатын регионысо этапшым эртарыме площадкыже лийын. Тудым инфраструктур лист дене келшышын шыҥдарашлан колледж изи огыл роскотым ыштен, поснак – функциональный кроватьым налашлан.
Конкурсын йодмашыж почеш, проектыште визыт деч шагал огыл компетенцийым вияҥдаш кӱлын. Тыге «Тазалык лабораторий» колледжыште вич инновационный мастерскойым – «Медицинский и социальный уход», «Фармацевтике», «Лабораторий анализ», «Медико-социальный реабилитаций» да «Медицине профилактике» – ышташ цельым шынден.
Икымше кум компетенцийым тӱрыснек шотыш кондымо, кызытсе оборудований дене шыҥдарыме гын, кодшо кокытшо шотышто ситышынак пӱжалташ логалын. Мутлан, «Медико-социальный реабилитаций» компетенций дене 117 утла тӱжем теҥгеаш шуко функциян кроватьым, 220 тӱжем теҥгеаш реабилитаций системым, 350 тӱжем теҥгеаш стабилоплатформым налаш кӱлын. «Медицине профилактике» компетенцийыште эн шергаканлан тазалыкым аклыме аппаратно-программный комплекс, шӱлымӧ системын пашажым тергыме аппарат, шӱмым диагностироватлыме кардиовизор, организмысе вӱдын, чогашыл да коя тканьын кугытыштым рашемдыме аппарат шотлалтыт.
2019 ий 27 декабрьыште Тазалык лабораторийым торжественно почмо. Мероприятийыш Марий Элын образований да науко министрже Наталья Адамова ден тазалыкым аралыме министр Марина Панькова, тыгак шуко уна миеныт, у лабораторийлан кӱлешан прибор-влакым пӧлекленыт.
Колледжын администрацийже уна-влаклан экскурсийым эртарен, преподаватель ден студент-шамыч кажне мастерскойышто мастер-классым ончыктеныт.
Студент-влак кызытсе жаплан келшыше обороудований дене пашам ышташ тунемышт манын, колледжыште калыклан услугым пуаш тӱҥалаш палемдыме.
Колледжын налме грантше медицине профильын кокла йыжыҥышкыже пурышо квалифицироватлыме специалист-шамычым туныктен лукмо корнышто кугу ошкылым ыштен.
М.ИВАНОВА
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