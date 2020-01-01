Тунемыт, шымлат, эмлат…

7 майыште Марий Эл Республикым вуйлатыше Звенигово районыш миен коштын. Александр Евстифеев Красногорский поселкысо эрыктыше сооруженийлам ончен савырнен, верысе спортзалыш пурен лектын да «Восход» стадионышто лийын. Поселкышто футболым йӧратат, секцийлашке 100 утла еҥ коштеш, палемден Александр Евстифеев. Сандене спортзалым да стадионым республиканский да федеральный бюджет кӱшеш шотыш кондаш лийме. Стадионышто искусственный футбольный шартышым ышташ гына […]