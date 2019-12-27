Чемпионатлан чыла ямде

26 апрельыште марий калык Талешке кечым кумдан палемден. Марий тӱвыра рӱдер ты пайремлан пӧлеклалтше «Ший талешке» фестиваль-конкурсым эртарен. Ты гана тудо I Марий калык погынын эртымыжлан 100 ий теммылан да ӱдырамаш-талешкылан пӧлеклалтын. Республикын 16 школжо гыч ӱдыр-рвезе-влак кугу сеҥымашке шушо ӱдырамаш-влакын илышышт, I Марий калык погынын историйже да ты погынын делегатше-шамыч нерген ойленыт. Фестиваль тӱҥалтыште […]