ОБРАЗОВАНИЙ

Чемпионатлан чыла ямде

admin Comment(0) Материалым 13 гана онченыт

20 декабрьыште Звенигово район Чакмарий селаште верланыше транспортно-энергетический техникумышто профессионал мастарлыкым тергыше «Электрооборудованийым ачалыме да обслуживатлыме шотышто электромонтёр» республиканский конкурс лийын. Тиде кечынак ты тунемме верыште «Самырык профессионал-влак» (WorldSkills Russia) VII Открытый региональный чемпионатым эртараш площадкым торжественно почыныт.

Почмаште Марий Эл образований да науко министрын алмаштышыже А.Иванов лийын.

Конкурсышто республикысе куд тунемме вер гыч 17 студент моштымашыжым ончыктен. Команде-шамыч коклаште эн ончылно транспортно-энергетический техникум лектын, а личный зачётышто тушто тунемше А.Сенюшкин ончылно лийын.

Ушештарена, регион кӱкшытан «Самырык профессионал-влак» (WorldSkills Russia) VII чемпионат 2020 ий февральыште лиеш.

Г.КОЖЕВНИКОВА

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ

Йошкар-Оласе ик школышто аутизм черан йоча-влаклан классым ышташ шонат

Лидия Шабдарова

Йошкар-Оласе ик школышто аутизм черан йоча-влаклан классым ышташ шонат. Тидын нерген Калык фронтын Марий Элысе пӧлкажын эксперт заседанийыштыже кутыреныт. Тыгай классым почмо нерген йодмаш дене ача-ава-влак ОНФ-ыш лектыныт. Палемдыман, тазалык шотышто ойыртемалтше икшывын образованийже дене кылдалтше йодышым тений шошым Марий Эл правительствыште нӧлталыныт. Ача-ава-шамычлан тыгай классым почаш 14-ше №-ан гимназийыште темленыт, молан манаш гын тиде […]

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ

Ӱдырамаш тӱням сӧрастара веле огыл

admin

26 апрельыште марий калык Талешке кечым кумдан палемден. Марий тӱвыра рӱдер ты пайремлан пӧлеклалтше «Ший талешке» фестиваль-конкурсым эртарен. Ты гана тудо I Марий калык погынын эртымыжлан 100 ий теммылан да ӱдырамаш-талешкылан пӧлеклалтын. Республикын 16 школжо гыч ӱдыр-рвезе-влак кугу сеҥымашке шушо ӱдырамаш-влакын илышышт, I Марий калык погынын историйже да ты погынын делегатше-шамыч нерген ойленыт. Фестиваль тӱҥалтыште […]

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Кажне тунемме вер тунемшыж дене чевер

admin

18-22 февральыште Марий Эл Республикыште «Самырык профессионал-влак» (WorldSkills Russia) регион кӱкшытан VII Открытый чемпионат лийын. Тушто кундемнан тунемме верлаж гыч 23 компетенций (номинаций дене чылаже 186 ӱдыр-рвезе моштымашыжым ончыктен. Чемпионатлан стартым Самырык-влак полатыште Марий Эл образований да науко министр Н.Адамова, промышленность, экономике вияҥмаш да торговльо министр Д.Пугачёв, паша да паша верым ситарыме шотышто департамент вуйлатыше […]

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий