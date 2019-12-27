Чемпионатлан чыла ямде

20 декабрьыште Звенигово район Чакмарий селаште верланыше транспортно-энергетический техникумышто профессионал мастарлыкым тергыше «Электрооборудованийым ачалыме да обслуживатлыме шотышто электромонтёр» республиканский конкурс лийын. Тиде кечынак ты тунемме верыште «Самырык профессионал-влак» (WorldSkills Russia) VII Открытый региональный чемпионатым эртараш площадкым торжественно почыныт.
Почмаште Марий Эл образований да науко министрын алмаштышыже А.Иванов лийын.
Конкурсышто республикысе куд тунемме вер гыч 17 студент моштымашыжым ончыктен. Команде-шамыч коклаште эн ончылно транспортно-энергетический техникум лектын, а личный зачётышто тушто тунемше А.Сенюшкин ончылно лийын.
Ушештарена, регион кӱкшытан «Самырык профессионал-влак» (WorldSkills Russia) VII чемпионат 2020 ий февральыште лиеш.
Г.КОЖЕВНИКОВА