20 декабрьыште Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев Инвалид да начар тазалыкан граждан-влак коклаште профессиональный мастарлыкым ончыктымо «Абилимпикс» V национальный чемпионатыште сеҥыше-влак дене вашлийын. Ноябрь мучаште Марий Элын 17 еҥан командыже Москва гыч 1 шӧртньӧ, 5 ший да 1 той медаль дене пӧртылын.

А.Евстифеев чылаштым сеҥымаш дене саламлен да Индустрий да предпринимательстве колледжын студентше, «Предпринимательстве» компетенцийыште шӧртньӧ призёр Даниил Молотовым, Сокыр-влаклан библиотекын вӱдышӧ методистше, «Крючок дене пидмаш» компетенцийыште ший призёр Елена Аппаковам, Марий политехнический техникумын студентше, «Пум пӱчкедымаш» компетенцийыште ший призёр Андрей Лебедевым, Сокыр-влакын всероссийский обществыштын еҥже, «Име дене пидмаш» компетенцийыште ший призёр Алевтина Петровам, Инвалид-влакын всероссийский обществыштын Марий республиканский организацийжын еҥже, «Системный администрирований. «Специалист» категорий» компетенцийыште ший призёр Владимир Яковлевым, Арда профессиональный училищын студентше, «Кермычым оптымаш» компетенцийыште ший призёр Максим Саракеевым, Медведево гимназийыште тунемше, «Экономике да бухгалтер учёт» компетенцийыште (юниор-влак) той призёр Наталья Репинам Таумутшо дене палемден, наставникышт Нина Романовалан, Геннадий Ефремовлан, Наталья Богомоловалан, Оксана Даниловалан Тауштымашан серышыжым кучыктен.

Марий Элым вуйлатышын организаций да аналитике виктемжын уверже негызеш М.ИВАНОВА ямдылен