УВЕР ЙОГЫН

Сеҥымаш дене саламлен

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 13 гана онченыт

20 декабрьыште Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев Инвалид да начар тазалыкан граждан-влак коклаште профессиональный мастарлыкым ончыктымо «Абилимпикс» V национальный чемпионатыште сеҥыше-влак дене вашлийын. Ноябрь мучаште Марий Элын 17 еҥан командыже Москва гыч 1 шӧртньӧ, 5 ший да 1 той медаль дене пӧртылын.

А.Евстифеев чылаштым сеҥымаш дене саламлен да Индустрий да предпринимательстве колледжын студентше, «Предпринимательстве» компетенцийыште шӧртньӧ призёр Даниил Молотовым, Сокыр-влаклан библиотекын вӱдышӧ методистше, «Крючок дене пидмаш» компетенцийыште ший призёр Елена Аппаковам, Марий политехнический техникумын студентше, «Пум пӱчкедымаш» компетенцийыште ший призёр Андрей Лебедевым, Сокыр-влакын всероссийский обществыштын еҥже, «Име дене пидмаш» компетенцийыште ший призёр Алевтина Петровам, Инвалид-влакын всероссийский обществыштын Марий республиканский организацийжын еҥже, «Системный администрирований. «Специалист» категорий» компетенцийыште ший призёр Владимир Яковлевым, Арда профессиональный училищын студентше, «Кермычым оптымаш» компетенцийыште ший призёр Максим Саракеевым, Медведево гимназийыште тунемше, «Экономике да бухгалтер учёт» компетенцийыште (юниор-влак) той призёр Наталья Репинам Таумутшо дене палемден, наставникышт Нина Романовалан, Геннадий Ефремовлан, Наталья Богомоловалан, Оксана Даниловалан Тауштымашан серышыжым кучыктен.

Марий Элым вуйлатышын организаций да аналитике виктемжын уверже негызеш М.ИВАНОВА ямдылен

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УВЕР ЙОГЫН ЯЛ ИЛЫШ

Куатше ятырлан ешаралтеш

admin

Медведево районысо Ятман ялыште у сӧсна комплекс почылтын. Тушто талук еда 45 тӱжем вуй сӧснам ашнаш да Йошкар-Ола шыл комбинатыш 5 тӱжем утла тонн шылым колташ тӱҥалыт. «Шойбулакский» племзаводын комплексшым идалык жапыште чоҥен шуктымо. Тудым почмаште республикым вуйлатышын пашажым жаплан шуктышо А.Евстифеев лийын. Инвестиций проектын акше – 900 миллион чоло теҥге. Тышечын 200 миллионжо – […]

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УВЕР ЙОГЫН

Тӱнямбал кӱкшытыш

admin

Тений шыжым Москваште эртышашлык «Тӱнямбалын моторжо – 2019» конкурсын финалыштыже Марий Эл гычат ик участник лиеш.  Тиде – Йошкар-Ола гыч 22 ияш модель Любовь Ложкина. Самырык ӱдырын тыгай моторлык конкруслаште сеҥымашыже икымше огыл. 2014 ийыште тудо «Марий Элын жемчужиныже» конкурсышто икымше лийын. Тыгак «Тӱнямбалын моторжо» 2017 ийыште эртыше конкурсыштыжат шке вийжым терген. Тений кумшо гана […]

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УВЕР ЙОГЫН

Лӱддымылык: Звенигово районысо тунемше йолташыжым утарымылан оҥ знак дене палемдалтын

Любовь Камалетдинова

Звенигово районысо И.С.Ключников-Палантай лӱмеш Какшамарий школын тунемшыже Алексей Скворцов «Горячее сердце» оҥ знак да  диплом дене палемдалтын. 

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