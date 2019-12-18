Тунемаш ийгот чарак огыл

Россий Пенсионер-влак ушемын регионысо пӧлкажын председательже Людмила Ефремова ден Россий Пенсий фондын Марий Элысе отделенийжын управляющийже Владимир Орехов «Компьютер грамотын негызше» программе дене тунемше 20 пенсионерлан сертификатым кучыктеныт.
Курсым Россий Пенсионер-влакын ушемышт полшымо дене Марий радиомеханический техникумышто эртарыме. Тыште пенсионер-влак, нунын коклаште эсогыл 82 ияш илалше еҥ лийын, компьютер дене ӱшанлын пайдаланаш тунемыныт.
Россий Пенсионер-влак ушемын исполнительный дирекцийжын пеҥгыдемдыме туныктымо планже почеш организоватлыме тиде курс Марий Элыште икымше гана эртен. У группо-влакым ончыкыжымат чумыраш тӱҥалыт. Тылеч посна тунемме шагатым ешарат да пенсионер-влакым планшет дене пайдаланаш туныктат.
М.ИВАНОВА