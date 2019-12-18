УВЕР ЙОГЫН

Тунемаш ийгот чарак огыл

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 12 гана онченыт

Россий Пенсионер-влак ушемын регионысо пӧлкажын председательже Людмила Ефремова ден Россий Пенсий фондын Марий Элысе отделенийжын управляющийже Владимир Орехов «Компьютер грамотын негызше» программе дене тунемше 20 пенсионерлан сертификатым кучыктеныт.

Курсым Россий Пенсионер-влакын ушемышт полшымо дене Марий радиомеханический техникумышто эртарыме. Тыште пенсионер-влак, нунын коклаште эсогыл 82 ияш илалше еҥ лийын, компьютер дене ӱшанлын пайдаланаш тунемыныт.

Россий Пенсионер-влак ушемын исполнительный дирекцийжын пеҥгыдемдыме туныктымо планже почеш организоватлыме тиде курс Марий Элыште икымше гана эртен. У группо-влакым ончыкыжымат чумыраш тӱҥалыт. Тылеч посна тунемме шагатым ешарат да пенсионер-влакым планшет дене пайдаланаш туныктат.

М.ИВАНОВА

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Акций: Неле жапым – модыш дене пырля

Editor

«Фиеста Парк» ден «Фиеста Парк Активити» шке рӱдерыштышт Йошкар-Оласе йоча эмлымверын онкогематологий отделенийыштыже эмлалтше ӱдыр-рвезе-влаклан модышым погымо боксым вераҥденыт. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

«Кугу Какшаныш»  – уло Юл кундем гыч

admin

Тиде ий Российыште Йоча туризмын  идалыкше семын увертаралтын. Кодшо кугарнян «Кугу Какшан» кугыжаныш заповедникын пашаеҥже-влак Коминысе визит-рӱдерыштышт республикысе туныктышо-шамычлан  семинарым эртареныт. Посна аралыме пӱртӱс кумдыклаште йоча туризмым вияҥдыме дене кылдалтше йодыш шотышто кугу мутланымаш лийын. Тушко Юл кундем федерал округысо аралыме пӱртӱс кумдык-влак шотышто специалистышт толыныт. А тыгайжылан Марий Элысе «Кугу Какшан» ден «Марий чодра» […]

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

2024 ий марте

admin

Кызыт элыштына шыҥдаралтше «Экологий» национальный проект 2024 ий марте шуйнаш тӱҥалеш. Тудын тӱҥ шонымашыже палемдыме идалык марте йырым-йырысе средам лавыртымашым иземдаш, шӱкшакым пайдалын кучылташ виктаралтын.   Марий Элыште  «Экологий» национальный проект почеш 6 региональный пректым ямдылыме да илышыш шыҥдараш палемдыме. Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме шотышто министерствыже «Ару эл», «Пеҥгыде комунал […]

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий